Позвонили из "отдела кадров": мошенники выманили у самарчанки 2,5 млн руб. и заставили помогать

В Самаре возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества, жертвой которого стала местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В середине октября женщине в мессенджере написали якобы из отдела кадров организации, где она раньше работала. По словам собеседника, для оцифровки данных самарчанка должна была сообщить код из СМС, чтобы подтвердить данные. Женщина так и сделала, а после этого ей позвонил якобы сотрудник Роскомнадзора и сказал, что мошенники получили ее персональные данные и теперь пытаются оформить кредиты. Для спасения денег звонивший сказал передать все имеющиеся деньги курьеру, который положит их на безопасный счет. Так самарчанка отдала злоумышленникам 2 млн рублей.

Вот только на этом злоключения не закончились. Мошенники также уговорили жертву продать автомобиль. Полученные за него 500 тыс. руб. она перевела злоумышленникам.

Кроме того, преступники уговорили потерпевшую саму выступить в роли курьера и забирать деньги у других жертв. Так, она "помогла" другой самарчанке перевести деньги на "безопасный счет". Женщины вдвоем пошли в торговый центр и там через банкомат перевели средства мошенникам.