В Кировском районе восстановили электроснабжение

В Кировском районе Самары полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Напомним, утром 18 ноября часть района осталась без света. Причиной ЧП стало аварийное отключение на одной из подстанций электроснабжения.
