Кировский район Самары обесточен из-за аварии

Во вторник, 18 ноября, в части Кировского района Самары дома, учреждения и магазины остались без света. Как сообщили в мэрии, произошло аварийное отключение на одной из подстанций электроснабжения.

"Сегодня в районе 09:30 произошло аварийное отключение на одной из подстанций электроснабжения. Частично электроснабжение ограничено на пр. Кирова и Московском шоссе. В настоящее время на месте работают аварийные бригады", — прокомментировали в мэрии Самары.

По словам очевидцев, у временно закрыли гипермаркеты "Магнит" и "Максидом" на бывшем ипподроме.