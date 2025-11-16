Двое водителей попали в больницу, не поделив перекресток в Самарской области

В субботу, 15 ноября, в Похвистневском районе Самарской области два водителя пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:40 на 1 км дороги Самара — Бугуруслан — Яблоня 46-летний водитель Lada Granta на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora под управлением 28-летнего мужчины.

В результате оба водителя попали в больницу с травмами.