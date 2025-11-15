В Самаре по вине молодого водителя, который проехал на "красный", пострадали три человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 14 ноября, в 19:15 20-летний мужчина на Renault Logan возле дома № 23 по ул. Демократической в Самаре осуществил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Renault Duster.

Фото: ГУ МВД по Самарской области