В Самаре Lada Kalina смогла столкнуть с дороги RAM

В понедельник, 22 декабря, в Самаре произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:40 67-летний водитель Lada Kalina на 41 км Красноглинского шоссе при перестроении столкнулся с попутным RAM 1500 TRX под управлением 23-летнего мужчины. После этого вазовская легковушка врезалась в "Валдай", а пикап отбросило на металлическое ограждение, после чего он опрокинулся в кювет.

В аварии пострадали водитель и 47-летний пассажир RAM.