Сельчанин из Самарской области попался на незаконном хранении банки пороха

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 52-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранителям кто-то сообщил, что мужчина нарушает закон. Полицейские пришли к нему домой и нашли во дворе танку с 200 г с бездымным порохом.

Подозреваемый пояснил, что раньше был охотником, но после аннулирования лицензии на оружие не избавился от пороха.