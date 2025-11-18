Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса

Состоялась церемония награждения победителей и призеров I Областного детского конкурса среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений "Безопасные приключения", организованного министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

"Сегодняшний конкурс позволяет не только привлечь внимание к вопросам охраны труда, но и способствует формированию у детей внимательного отношения к вопросам безопасности с самого юного возраста, — отметил в приветственном слове врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов. — Также конкурс решает профориентационные задачи, способствует развитию творческих способностей участников. Благодарю за участие ребят, их родителей и педагогов".

Конкурс проводился в трех номинациях, участники предоставили рисунки, поделки, костюмы. Победителями и призерами стали 11 человек. Всего в конкурсе приняли участие 89 воспитанников, обучающихся в 67 дошкольных образовательных учреждениях Самарской области.

Авторы самых креативных работ из разных уголков региона получили дипломы и памятные призы, поучаствовали в увлекательной программе "Магия против науки", посетили интерактивный музей "Парка Чудес Галилео".

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области выражает благодарность партнерам конкурса: ООО "СМС — информационные технологи", ООО "Самара-Восток-Сервис", ЗАО "Самарский булочно-кондитерский комбинат", филиалу "Самарский" ПАО "Т Плюс".