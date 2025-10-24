Геннадий Котельников переизбран председателем Совета ректоров вузов Самарской области

В начале заседания Совета ректоров вузов Самарской области, которое состоялось 24 октября, был рассмотрен вопрос о выборах председателя Совета, его заместителей, а также президиума Совета ректоров.

Заместитель председателя Совета ректоров вузов Самарской области, президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, академик РАН Виктор Сойфер представил участникам заседания кандидатуру Геннадия Котельникова, который руководит Советом с 1999 года.

Все эти годы под его руководством Совет решает важнейшие задачи по координации системы высшего образования региона, играет объединяющую роль в жизни вузовского сообщества, а также выступает как действенная экспертная площадка, формирующая совместно с Российским Союзом ректоров законодательные инициативы отечественного высшего образования.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, почетный ректор Самарского государственного медицинского университета, лауреат Государственной премии РФ и четырежды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки России, Почетный гражданин Самарской области и города Самары, Геннадий Котельников заслужил безусловный авторитет в общественно-политической среде, научно-вузовском сообществе.

Как подчеркнул Виктор Сойфер: "Богатый жизненный и профессиональный опыт, огромный багаж знаний и умений, готовность трудиться на благо людей — эти качества Геннадия Петровича очень востребованы во всех сферах его разносторонней деятельности. Кандидатура Геннадия Петровича на пост председателя Совета ректоров согласована с губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым и поддержана вузовским сообществом".

Единогласным решением Геннадий Котельников переизбран на пост председателя Совета ректоров вузов Самарской области.

Геннадий Котельников поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул: "Совет ректоров и впредь будет активно работать на благо развития высшей школы, совершенствования качества подготовки выпускников. Отрадно, что эти вопросы находятся в приоритете у органов власти региона, и мы готовы их решать совместно с правительством региона, лично губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым".

Также в ходе заседания единогласно участники заседания проголосовали за кандидатуры заместителей председателя Совета ректоров вузов. Ими стали:

— президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, академик РАН, заслуженный деятель науки России Виктор Сойфер;

— ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, заслуженный работник высшего профессионального образования Самарской области Владимир Богатырёв;

— ректор Самарского государственного технического университета, почётный работник высшего профессионального образования России, заслуженный работник высшей школы России Дмитрий Быков;

— ректор Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка", почётный работник высшего профессионального образования России, заслуженный работник высшей школы России Вадим Чумак;

— директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета, почётный работник общего образования России, почётный работник высшего профессионального образования России Галина Козловская.