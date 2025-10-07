16+
Самарский педагог представила регион на всероссийском конкурсе "Мастер года"

КУРСК. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Курске завершился финал всероссийского конкурса "Мастер года", где Самарскую область представляла Наталья Петрунина, преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа. В конкурсных испытаниях принимали участие 89 преподавателей и мастеров со всей страны.

Фото: министерство образования СО

В рейтинге среди коллег в укрупненной группе педагогических специальностей Наталья Петрунина заняла первое место, также финалистка получила признание от ведущего образовательного издательства "Просвещение" и Российского общества "Знание". Последняя награда дает право представить наш регион в финале конкурса "Знание. Лектор" без предварительного отбора в ноябре этого года. Наталья Петрунина — не только преподаватель, но и методист, лектор, умеющий вдохновлять и делиться знаниями далеко за пределами аудитории.

"Современный педагог должен быть готов не только к уроку в кабинете, но и к публичному диалогу на всероссийской площадке. Я увидела, как важно готовить студентов не только к профессии, но и к жизни, учить их "собираться", когда страшно, и не терять равновесия. Испытываю гордость за то, что мне выпала честь представлять Самарскую область на конкурсе "Мастер года", что удалось показать: самарские педагоги одни из лучших в России", — отметила Наталья Петрунина.

Всероссийский конкурс педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проводится с 2021 года. Он направлен на популяризацию передовых идей в сфере образования, распространение эффективных педагогических практик и повышение престижа профессий системы СПО. Конкурс реализуется при поддержке федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".

