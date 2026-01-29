Самарские производители сувенирной продукции смогут показать свои товары компаниям из Казахстана

Минэкономразвития Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» приглашают предпринимателей региона принять участие в закупочной сессии 11-13 февраля с партнерами из Казахстана. В мероприятии примут участие иностранные закупщики — руководители офлайн-магазинов подарков и онлайн-платформ.
К участию приглашаются производители, создающие уникальные сувениры, изделия ручной работы и иную подарочную продукцию. Участие могут принять как действующие экспортеры, так и компании, заинтересованные в поиске бизнес-партнеров из Казахстана.
"Мы регулярно проводим международные закупочные сессии для установления деловых контактов и заключения экспортных контрактов между компаниями из разных стран. Основная цель таких встреч — содействовать нашим предпринимателям в освоении зарубежных рынков и налаживании долгосрочных партнерских отношений с иностранными компаниями, увеличивать объемы регионального экспорта", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В ходе сессии пройдут прямые переговоры с иностранными закупщиками, состоится презентация локальной продукции потенциальным партнерам, а также профессиональная фотосессия товаров в специальной фотозоне.
Стать участниками закупочной сессии можно, заполнив заявку по ссылке.
В регионе, на базе центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг: подбор наиболее подходящей страны, поиск зарубежных партнеров, сопровождение экспортного контракта, размещение на международных торговых площадках, содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции.
Познакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно на едином портале mybiz63.ru, в специальном разделе для экспортеров.
Последние комментарии
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.
... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...