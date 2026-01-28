Региональный минтранс оштрафовали на 100 тыс. руб. за отсутствие подъездов к АЗС

В Самарской области прокуратура обнаружила, что на дорогах регионального значения в Безенчукском, Борском, Сызранском районах и в Жигулевске магазины, заправки и прочие объекты сервиса, имеющие стоянки, не оборудованы подъездами, съездами и примыканиями.
Это препятствует предпринимательской деятельности, а также создают угрозу безопасности людей и риск возникновения ДТП.
В связи с этим и. о. министра транспорта Самарской области внесли представление. В отношении самого министерства возбудили административное дело. В результате суд оштрафовал виновное юридическое лицо на 100 тыс. рублей.
Последние комментарии
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.
... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...