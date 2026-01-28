16+
Экономика и бизнес

Региональный минтранс оштрафовали на 100 тыс. руб. за отсутствие подъездов к АЗС

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области прокуратура обнаружила, что на дорогах регионального значения в Безенчукском, Борском, Сызранском районах и в Жигулевске магазины, заправки и прочие объекты сервиса, имеющие стоянки, не оборудованы подъездами, съездами и примыканиями.

Это препятствует предпринимательской деятельности, а также создают угрозу безопасности людей и риск возникновения ДТП.

В связи с этим и. о. министра транспорта Самарской области внесли представление. В отношении самого министерства возбудили административное дело. В результате суд оштрафовал виновное юридическое лицо на 100 тыс. рублей.

