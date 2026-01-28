Региональный минтранс оштрафовали на 100 тыс. руб. за отсутствие подъездов к АЗС

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области прокуратура обнаружила, что на дорогах регионального значения в Безенчукском, Борском, Сызранском районах и в Жигулевске магазины, заправки и прочие объекты сервиса, имеющие стоянки, не оборудованы подъездами, съездами и примыканиями.