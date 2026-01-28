Группа Russ взяла в управление рекламный инвентарь самарского оператора "Реклайм"

Группа Russ (входит в RWB) заключила договор на управление рекламным инвентарем самарского оператора наружной рекламы "Реклайм". С 1 февраля Russ начнет продажи рекламных поверхностей стандартных форматов оператора — билбордов, суперсайтов и ситибордов — через собственную инфраструктуру.
В управление Russ перейдет цифровой и статичный инвентарь в Самаре, расположенный на ключевых городских магистралях — ул. Ново-Садовая и Московском шоссе.
"Переход инвентаря "Реклайм" в управление Russ откроет рекламодателям доступ к передовым технологиям и стандартам обслуживания лидера российского рынка наружной рекламы, ускорит процесс запуска рекламных кампаний и сделает его более прозрачным и эффективным. Данная сделка расширит возможности продвижения для регионального и федерального бизнеса, а также станет дополнительным драйвером развития самарского рынка наружной рекламы", — отметил директор Регионального департамента Антон Комаров.
"Компания "Реклайм" работает на рынке наружной рекламы с 2019 года. Передача наших конструкций стандартных форматов в управление крупнейшему российскому оператору Russ позволит расширить пул клиентов, в том числе федерального уровня, и обеспечить стабильную загрузку и работу инвентаря, а также позволит нашей компании усилить развитие малых форматов и индор-рекламы на региональном рынке", — заявила владелец компании Наталья Явкина.
Группа компаний Russ — крупнейший российский оператор, соединяющий бренды и их аудиторию при помощи всех форматов рекламы вне дома. Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями более чем в 150 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в поездах и на вокзалах РЖД, и в 43 аэропортах по всей стране, включая Внуково, Пулково, Сочи и Новосибирск. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы — более 87 млн человек в месяц.