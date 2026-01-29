Государственный фонд развития промышленности Самарской области усилил поддержку промышленных предприятий

Некоммерческая организация "Государственный фонд развития промышленности Самарской области" (ГФРП СО) значительно усилила поддержку региональных предприятий. В 2025 году фонд выдал 36 займов на 865,54 млн рублей, а бюджет профинансированных проектов составил 1,73 млрд рублей. Это на 50% больше проектов (+12 займов) и на 20,8% больше средств (+149,08 млн рублей), чем годом ранее (24 займа на 716,46 млн рублей, проекты — 1,03 млрд рублей).

Региональный фонд фокусируется на высокотехнологичной продукции, импортозамещении, ОПК и комплектующих, помогая запускать инновации и повышать производительность труда на самарских предприятиях. В 2025 году фонд запустил новую продуктовую линейку, ориентированную на поддержку и развитие ключевых отраслей региона, в том числе автомобильной и химических отраслей, на развитие производства беспилотных систем и роботостроения, а также на поддержку предприятий ОПК.

"Программы предусматривают снижение процентной ставки для участников кластеров и участников программы повышения производительности труда, что способствует развитию кооперационных связей и повышению уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий", — прокомментировала руководитель фонда Юлия Красина.

Так, "Тольяттинский кабельный завод" в 2025 году получил льготный заем от ГФРП СО на организацию производства сигнальных, контрольных и интерфейсных кабелей, а также модернизацию выпуска LAN-кабелей.

"Полученное финансирование стало ключевым фактором. В условиях высоких ставок оно обеспечило бесперебойную работу линий, запуск сложных стратегических проектов, внедрение оптимизации процессов для роста эффективности и качества, сохранение и создание новых рабочих мест", — прокомментировал директор ООО "Тольяттинский кабельный завод" Фарид Алюшев.

Компания "СтройПанель" благодаря займу от самарского фонда реализовала проект по модернизации производства сэндвич-панелей с новой автоматической линией.

"Используя меры поддержки государства, мы можем модернизировать производство. Переходим с полуавтомата на полный автоматизм, поднимая качество, производительность и осваивая новинки. Оборудование уже произведено, проверено и в пути", — отметил директор ООО "СтройПанель" Леонид Пшеничнов.

Примером эффективного взаимодействия фонда с участниками федпроекта "Производительность труда" (национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика") является компания ТПК "БРИК", которая занимается проектированием и изготовлением нестандартного оборудования для ключевых отраслей промышленности. Ранее на предприятии был успешно завершен пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства, увеличив выработку на предприятии на 15%, и снизив объем незавершенного производства на 11%.

На 2026 год ГФРП СО планирует не менее 36 займов на сумму более 925 млн рублей, продолжая софинансирование для инвестиционного роста в интеграции с федеральными программами.

"Такая поддержка критически важна для промышленного развития региона в условиях реализации национальных проектов и импортозамещения. Льготные займы позволяют предприятиям масштабировать производство, внедрять инновации и укреплять конкурентоспособность", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.