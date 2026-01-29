16+
Экономика и бизнес

Государственный фонд развития промышленности Самарской области усилил поддержку промышленных предприятий

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Некоммерческая организация "Государственный фонд развития промышленности Самарской области" (ГФРП СО) значительно усилила поддержку региональных предприятий. В 2025 году фонд выдал 36 займов на 865,54 млн рублей, а бюджет профинансированных проектов составил 1,73 млрд рублей. Это на 50% больше проектов (+12 займов) и на 20,8% больше средств (+149,08 млн рублей), чем годом ранее (24 займа на 716,46 млн рублей, проекты — 1,03 млрд рублей).

Фото: пресс-службы минпромторга Самарской области

Региональный фонд фокусируется на высокотехнологичной продукции, импортозамещении, ОПК и комплектующих, помогая запускать инновации и повышать производительность труда на самарских предприятиях. В 2025 году фонд запустил новую продуктовую линейку, ориентированную на поддержку и развитие ключевых отраслей региона, в том числе автомобильной и химических отраслей, на развитие производства беспилотных систем и роботостроения, а также на поддержку предприятий ОПК.

"Программы предусматривают снижение процентной ставки для участников кластеров и участников программы повышения производительности труда, что способствует развитию кооперационных связей и повышению уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий", — прокомментировала руководитель фонда Юлия Красина.

Так, "Тольяттинский кабельный завод" в 2025 году получил льготный заем от ГФРП СО на организацию производства сигнальных, контрольных и интерфейсных кабелей, а также модернизацию выпуска LAN-кабелей.

"Полученное финансирование стало ключевым фактором. В условиях высоких ставок оно обеспечило бесперебойную работу линий, запуск сложных стратегических проектов, внедрение оптимизации процессов для роста эффективности и качества, сохранение и создание новых рабочих мест", — прокомментировал директор ООО "Тольяттинский кабельный завод" Фарид Алюшев.
Компания "СтройПанель" благодаря займу от самарского фонда реализовала проект по модернизации производства сэндвич-панелей с новой автоматической линией.

"Используя меры поддержки государства, мы можем модернизировать производство. Переходим с полуавтомата на полный автоматизм, поднимая качество, производительность и осваивая новинки. Оборудование уже произведено, проверено и в пути", — отметил директор ООО "СтройПанель" Леонид Пшеничнов.

Примером эффективного взаимодействия фонда с участниками федпроекта "Производительность труда" (национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика") является компания ТПК "БРИК", которая занимается проектированием и изготовлением нестандартного оборудования для ключевых отраслей промышленности. Ранее на предприятии был успешно завершен пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства, увеличив выработку на предприятии на 15%, и снизив объем незавершенного производства на 11%.

На 2026 год ГФРП СО планирует не менее 36 займов на сумму более 925 млн рублей, продолжая софинансирование для инвестиционного роста в интеграции с федеральными программами.

"Такая поддержка критически важна для промышленного развития региона в условиях реализации национальных проектов и импортозамещения. Льготные займы позволяют предприятиям масштабировать производство, внедрять инновации и укреплять конкурентоспособность", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

