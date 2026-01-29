Государственный фонд развития промышленности Самарской области усилил поддержку промышленных предприятий

Некоммерческая организация "Государственный фонд развития промышленности Самарской области" (ГФРП СО) значительно усилила поддержку региональных предприятий. В 2025 году фонд выдал 36 займов на 865,54 млн рублей, а бюджет профинансированных проектов составил 1,73 млрд рублей. Это на 50% больше проектов (+12 займов) и на 20,8% больше средств (+149,08 млн рублей), чем годом ранее (24 займа на 716,46 млн рублей, проекты — 1,03 млрд рублей).
Региональный фонд фокусируется на высокотехнологичной продукции, импортозамещении, ОПК и комплектующих, помогая запускать инновации и повышать производительность труда на самарских предприятиях. В 2025 году фонд запустил новую продуктовую линейку, ориентированную на поддержку и развитие ключевых отраслей региона, в том числе автомобильной и химических отраслей, на развитие производства беспилотных систем и роботостроения, а также на поддержку предприятий ОПК.
"Программы предусматривают снижение процентной ставки для участников кластеров и участников программы повышения производительности труда, что способствует развитию кооперационных связей и повышению уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий", — прокомментировала руководитель фонда Юлия Красина.
Так, "Тольяттинский кабельный завод" в 2025 году получил льготный заем от ГФРП СО на организацию производства сигнальных, контрольных и интерфейсных кабелей, а также модернизацию выпуска LAN-кабелей.
"Полученное финансирование стало ключевым фактором. В условиях высоких ставок оно обеспечило бесперебойную работу линий, запуск сложных стратегических проектов, внедрение оптимизации процессов для роста эффективности и качества, сохранение и создание новых рабочих мест", — прокомментировал директор ООО "Тольяттинский кабельный завод" Фарид Алюшев.
Компания "СтройПанель" благодаря займу от самарского фонда реализовала проект по модернизации производства сэндвич-панелей с новой автоматической линией.
"Используя меры поддержки государства, мы можем модернизировать производство. Переходим с полуавтомата на полный автоматизм, поднимая качество, производительность и осваивая новинки. Оборудование уже произведено, проверено и в пути", — отметил директор ООО "СтройПанель" Леонид Пшеничнов.
Примером эффективного взаимодействия фонда с участниками федпроекта "Производительность труда" (национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика") является компания ТПК "БРИК", которая занимается проектированием и изготовлением нестандартного оборудования для ключевых отраслей промышленности. Ранее на предприятии был успешно завершен пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства, увеличив выработку на предприятии на 15%, и снизив объем незавершенного производства на 11%.
На 2026 год ГФРП СО планирует не менее 36 займов на сумму более 925 млн рублей, продолжая софинансирование для инвестиционного роста в интеграции с федеральными программами.
"Такая поддержка критически важна для промышленного развития региона в условиях реализации национальных проектов и импортозамещения. Льготные займы позволяют предприятиям масштабировать производство, внедрять инновации и укреплять конкурентоспособность", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Последние комментарии
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.
... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...