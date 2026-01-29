16+
Экономика и бизнес

"СКС" судится с владельцем самарского ТЦ "Парк Хаус" из-за врезок

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ООО "Самарские коммунальные системы" ("СКС") взыскивает 4 млн руб. с ООО "Физразвитие" Сергея Плотникова. Дело "о взыскании задолженности за самовольное пользование услугами водоснабжения и водоотведения" рассматривается в Арбитражном суде Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

Как пояснили Волга Ньюс в "Самарских коммунальных системах", факт самовольного пользования выявлен на объекте по адресу Московское шоссе, 81а и 81б. По этим адресам находится ТЦ "Парк Хаус", принадлежащий "Финразвитию".

"При проведении 23.05.2024 года планового обследования рабочей группой (представители сбытового подразделения, цеха, службы экономической безопасности) в водопроводной камере на прилежащей территории выявлены две врезки д-25 мм и д-20 мм", - сообщили в "СКС" в ответ на запрос.

Поскольку дата подключения врезок не установлена, был выставлен к оплате расчет объемов с учетом срока исковой давности за три года.

"ООО "Физразвитие" не признает факт самовольного пользования и не желает оплачивать долг, поскольку считает, что врезка выявлена на сетях, им не принадлежащих", - добавили в "СКС".

