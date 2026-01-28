16+
Экономика и бизнес

Федеральный фонд развития промышленности профинансировал 60 промышленных проектов в Самарской области

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) за все время своей деятельности профинансировал в Самарской области 60 промышленных проектов. Объем займов составил 29,8 млрд рублей, а общий бюджет проектов — 48,6 млрд рублей. По сумме займов регион занимает 7-е место в России, а по числу профинансированных проектов — 8-е место.

Всего ФРП поддержал более 2 тысяч промышленных проектов из 79 регионов России, способствуя развитию высокотехнологичного производства и импортозамещения. Самарская область входит в число лидеров наряду со Свердловской областью, Пермским краем, Москвой, Нижегородской областью и Башкортостаном.

В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе. К примеру, "Металлургическая алюминиевая компания" открыла в Самаре комплекс по выпуску технологического оборудования для нефтегазовой отрасли — скважинных центраторов, поплавковых систем и фланцев (инвестиции 328 млн рублей, из них 123,5 млн — льготный заем ФРП по программе "Проекты развития").
Компания "Таврия" автоматизировала участок кроя обивочных материалов в Сызрани и начала производство обивок для автомобилей Lada Iskra (общий выпуск вырастет до 300 тысяч штук в год; инвестиции 22 млн рублей, из них 10 млн — от ФРП).

Предприятие "Пенный берег" в Тольятти запустило выпуск комплектов подушек для Lada Vesta и Lada Aura (до 150 тысяч комплектов в год; инвестиции 424 млн рублей, из них 283 млн — от ФРП).

По 27 проектам в Самарской области уже запущены новые или модернизированные производства в ключевых отраслях — авиастроении, машиностроении и химической промышленности.

"Финансовая поддержка ФРП остается важным инструментом для укрепления промышленного потенциала России, особенно в условиях реализации национальных проектов и программ импортозамещения. Льготные займы позволяют компаниям масштабировать производство, внедрять инновации и повышать конкурентоспособность", — прокомментировал врио министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фонд развития промышленности (ФРП) создан в 2014 году по инициативе Минпромторга России. Фонд предоставляет российским промышленным компаниям льготные займы по ставкам от 1% до 5% годовых на срок до 7 лет в размере от 5 млн до 2 млрд рублей на реализацию проектов, направленных на создание и модернизацию производств, разработку новой продукции, импортозамещение и повышение производительности труда. По данным ФРП, в настоящее время по 1 125 проектам открыты новые производства или увеличен выпуск заявленной продукции, при этом клиенты фонда уже погасили обязательства по почти 950 льготным займам.Для повышения инвестиционной активности в субъектах РФ создана сеть региональных фондов развития промышленности. В Самарской области эту функцию выполняет Некоммерческая организация — фонд "Государственный фонд развития промышленности Самарской области", который предлагает предприятиям региона дополнительные механизмы льготного софинансирования, направленные на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих и повышение производительности труда.

