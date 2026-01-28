Федеральный фонд развития промышленности профинансировал 60 промышленных проектов в Самарской области

Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) за все время своей деятельности профинансировал в Самарской области 60 промышленных проектов. Объем займов составил 29,8 млрд рублей, а общий бюджет проектов — 48,6 млрд рублей. По сумме займов регион занимает 7-е место в России, а по числу профинансированных проектов — 8-е место.

Всего ФРП поддержал более 2 тысяч промышленных проектов из 79 регионов России, способствуя развитию высокотехнологичного производства и импортозамещения. Самарская область входит в число лидеров наряду со Свердловской областью, Пермским краем, Москвой, Нижегородской областью и Башкортостаном.

В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе. К примеру, "Металлургическая алюминиевая компания" открыла в Самаре комплекс по выпуску технологического оборудования для нефтегазовой отрасли — скважинных центраторов, поплавковых систем и фланцев (инвестиции 328 млн рублей, из них 123,5 млн — льготный заем ФРП по программе "Проекты развития").

Компания "Таврия" автоматизировала участок кроя обивочных материалов в Сызрани и начала производство обивок для автомобилей Lada Iskra (общий выпуск вырастет до 300 тысяч штук в год; инвестиции 22 млн рублей, из них 10 млн — от ФРП).

Предприятие "Пенный берег" в Тольятти запустило выпуск комплектов подушек для Lada Vesta и Lada Aura (до 150 тысяч комплектов в год; инвестиции 424 млн рублей, из них 283 млн — от ФРП).

По 27 проектам в Самарской области уже запущены новые или модернизированные производства в ключевых отраслях — авиастроении, машиностроении и химической промышленности.

"Финансовая поддержка ФРП остается важным инструментом для укрепления промышленного потенциала России, особенно в условиях реализации национальных проектов и программ импортозамещения. Льготные займы позволяют компаниям масштабировать производство, внедрять инновации и повышать конкурентоспособность", — прокомментировал врио министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.