Авито Подработка и Авито Реклама: больше половины жителей Самары планируют подрабатывать в 2026 году

Эксперты Авито Подработки и Авито Рекламы в январе провели опрос среди 10 000 совершеннолетних жителей России и выяснили: 55% опрошенных в Самаре планируют подрабатывать в 2026 году: среди них 33% будут делать это регулярно, еще 22% — время от времени.

В целом по России уровень интереса к подработке различается в зависимости от возраста. Среди опрошенных 18–24 лет доля желающих найти подработку в 2026 году составила 67%, в интервале 35–44 лет — 61%, старше 65 лет — 36%.

Среди сфер, в которых жители Самары хотели бы брать подработку в 2026 году, лидируют склады и логистика, ремонт и сервис техники/оборудования, а также маркетинг, реклама, PR и контент — по 13% респондентов выбрали каждое из этих направлений. Чуть реже участники опроса, которые планируют подрабатывать, называли административную помощь (12%) и промышленное производство (11%). Далее идут доставка и курьерские услуги, а также уход и присмотр за детьми, пожилыми и животными (по 9%).

"Опрошенные россияне, планирующие подрабатывать, среди главных преимуществ такого формата занятости назвали гибкий график и возможность выходить на смены в удобное время (47%), прозрачные условия оплаты и возможность увеличивать дополнительный доход (по 30%). Такой набор приоритетов показывает: людям важно не просто найти подработку, а удобно встроить ее в привычный ритм жизни", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".

44% жителей Самары среди главных преимуществ подработки отмечают гибкий график и возможность подрабатывать в любое удобное время. 30% респондентов отметили прозрачность выплат. 24% важна простота и удобство разовых задач, для 22% — возможность наращивать дополнительный доход.

Если говорить об источниках информации про возможности подработки, почти половина опрошенных жителей Самары (46%) указала на рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. 45% отметили, что узнают о возможностях подработки от друзей, коллег и родственников. Также 23% узнавали о вариантах дополнительного заработка из рекламы в соцсетях, а 20% — в поисковых системах.

"При поиске подработки люди в первую очередь ориентируются на понятные и доступные источники информации. Сайты с объявлениями в этом контексте играют особую роль: здесь реклама встречает пользователя уже с конкретным запросом и рекомендует ему подходящий вариант. Релевантные баннеры, как следствие, лучше запоминаются и чаще приводят к отклику", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Около 17% опрошенных в Самаре, планирующих подрабатывать в 2026, хотели бы получать за счет частичной занятости до 20 000 руб/мес. Больше половины опрошенных (55%) ожидают доход от 20 001 до 50 000 руб/мес. 22% хотели бы получать свыше 50 000 руб/мес. На подработке в 2026 году жители Самары рассчитывают получать в среднем 39 796 руб/мес.

Полученные на подработке средства опрошенные планируют потратить на увеличение накоплений (30%) и улучшение быта, например, ремонт в квартире или покупку новой бытовой техники и мебели (28%), путешествия (27%), покупку одежды, обуви и косметики, походы в фитнес-клубы (18%), приобретение гаджетов и подписок на стриминг-сервисы (14%), обучение и хобби (10%).

Что касается выбора времени года для подработки, то здесь наблюдается заметная сезонность. Если летом хотели бы заниматься такой деятельностью 27%, то весну выбрали 16% опрошенных, зиму — 9%, осень — 5%.