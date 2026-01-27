16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область присоединилась к международной "Неделе памяти жертв Холокоста" На железнодорожном вокзале Самары откроют капсульный отель Начальник КбшЖД: "Приоритет - строительство метро до ж/д вокзала Самары" В Самарской области отметили День российского студенчества творчеством, балами и зимними состязаниями С января Отделение СФР по Самарской области назначает единое пособие по новым правилам

Общество

Самарская область присоединилась к международной "Неделе памяти жертв Холокоста"

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

До 31 января в России и Беларуси проходит "Неделя памяти жертв Холокоста". Она открывает Год единства народов России.

Ее главная задача — напоминание не только о жертвах, но и о героях: солдатах Красной армии, освобождавших гетто и лагеря смерти, и о праведниках народов мира, спасавших евреев, рискуя жизнью. Впервые акция проходит на международном уровне.

Мероприятия "Недели памяти" приурочены к 27 января — Международному дню памяти жертв Холокоста и 81-й годовщине освобождения Освенцима войсками Красной армии.

27 января 1945 г. войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили концентрационный лагерь Освенцим. Это произошло ровно через год после полного снятия блокады Ленинграда — еще одного трагического события Великой Отечественной войны. Поэтому 27 января имеет для граждан России двойное символическое значение.

27 января 2026 г. можно стать участником всероссийской онлайн-акции "Свеча памяти": нужно зажечь свечу в память о 6 млн жертв Холокоста, сфотографировать ее и опубликовать фото с хештегом #НеделяПамяти. Эти публикации создадут виртуальное пространство памяти по всей стране.

В Самарской области также проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста.

В преддверии дня памяти в модельной библиотеке национальных культур Тольятти состоялось мероприятие, участники которого увидели фрагменты документального фильма "Обыкновенный фашизм", анимационных фильмов "Холокост" и "Нюрнбергский процесс", а также отрывки интервью с непосредственными участниками трагедии — узниками и воинами-освободителями Освенцима.

Самарская еврейская община проводит двухнедельный онлайн-марафон лекций, посвященных теме Холокоста. Лекторы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга, Самары, Зеленограда, Петрозаводска, Москвы, Челябинска, Алматы и Минска освещают трагедию Холокоста с разных сторон. Подробности можно найти в сообществе ВКонтакте.

1 февраля в выставочном центре "Экспо-Волга" (Самара, ул. Мичурина, 23а) в рамках "Недели памяти жертв Холокоста" состоится семинар на тему "Праведники мира". Начало в 15:00.

Организаторы мероприятий в регионе: Самарская региональная общественная организация "Еврейский Культурный Центр "МАККАБИ" и Общественная организация Городская еврейская национально-культурная автономия "Тарбут Лаам" ("Культура народу") Самары при поддержке Дома дружбы народов Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1