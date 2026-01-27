Самарская область присоединилась к международной "Неделе памяти жертв Холокоста"

До 31 января в России и Беларуси проходит "Неделя памяти жертв Холокоста". Она открывает Год единства народов России.

Ее главная задача — напоминание не только о жертвах, но и о героях: солдатах Красной армии, освобождавших гетто и лагеря смерти, и о праведниках народов мира, спасавших евреев, рискуя жизнью. Впервые акция проходит на международном уровне.

Мероприятия "Недели памяти" приурочены к 27 января — Международному дню памяти жертв Холокоста и 81-й годовщине освобождения Освенцима войсками Красной армии.

27 января 1945 г. войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили концентрационный лагерь Освенцим. Это произошло ровно через год после полного снятия блокады Ленинграда — еще одного трагического события Великой Отечественной войны. Поэтому 27 января имеет для граждан России двойное символическое значение.

27 января 2026 г. можно стать участником всероссийской онлайн-акции "Свеча памяти": нужно зажечь свечу в память о 6 млн жертв Холокоста, сфотографировать ее и опубликовать фото с хештегом #НеделяПамяти. Эти публикации создадут виртуальное пространство памяти по всей стране.

В Самарской области также проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста.

В преддверии дня памяти в модельной библиотеке национальных культур Тольятти состоялось мероприятие, участники которого увидели фрагменты документального фильма "Обыкновенный фашизм", анимационных фильмов "Холокост" и "Нюрнбергский процесс", а также отрывки интервью с непосредственными участниками трагедии — узниками и воинами-освободителями Освенцима.

Самарская еврейская община проводит двухнедельный онлайн-марафон лекций, посвященных теме Холокоста. Лекторы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга, Самары, Зеленограда, Петрозаводска, Москвы, Челябинска, Алматы и Минска освещают трагедию Холокоста с разных сторон. Подробности можно найти в сообществе ВКонтакте.

1 февраля в выставочном центре "Экспо-Волга" (Самара, ул. Мичурина, 23а) в рамках "Недели памяти жертв Холокоста" состоится семинар на тему "Праведники мира". Начало в 15:00.

Организаторы мероприятий в регионе: Самарская региональная общественная организация "Еврейский Культурный Центр "МАККАБИ" и Общественная организация Городская еврейская национально-культурная автономия "Тарбут Лаам" ("Культура народу") Самары при поддержке Дома дружбы народов Самарской области.