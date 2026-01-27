16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Подработка и Авито Реклама: больше половины жителей Самары планируют подрабатывать в 2026 году Вячеслав Дмитриев рассказал о подготовке железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью В Самаре возобновили проработку проекта запуска электричек в аэропорт Курумоч Возобновить железнодорожное сообщение между Сызранью и Тольятти планируется летом Самарский РЦК первым в стране прошел сертификацию Федерального центра компетенций

Экономика и бизнес

В 2025 г. прирост запасов полезных ископаемых в Самарской области превысил 6 млн кубометров

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам государственной экспертизы запасов, проведенной в 2025 г., были утверждены запасы на нескольких лицензионных участках недр местного значения.

Благодаря геологоразведочным работам недропользователей на месторождениях "Ставропольское-2", "Рождественская Воложка" и "Ежовское" прирост запасов строительного песка составил 5,5 млн кубометров, а строительного камня — порядка 1 млн кубометров.

"В регионе развита минерально-сырьевая база — учтено более 230 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, таких как строительный камень, песок, глины и гипс. Это сырье является основой для производства щебня, бетона, кирпича и обеспечивает потребности строительной отрасли и дорожного хозяйства", — прокомментировал врио министра природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Разработка участков недр местного значения происходит в рамках системы лицензирования, функционирование которой обеспечивает минприроды Самарской области. Средние показатели ежегодного объема добычи строительного камня составляют порядка 3 млн кубометров, песка — 4 млн кубометров, глинистого сырья — 800 тыс. кубометров. При этом прирост запасов строительного песка ежегодно превышает объем добычи. Наиболее значительный резерв — это глинистое сырье, обеспеченность разведанными запасами которого превышает 100 лет.

Стабильно растут и поступления налога на добычу полезных ископаемых в бюджет региона: с 110,8 млн руб. в 2021 г. до 200 млн руб. в 2024 году.

"У региона есть ресурсы, есть запрос от экономики, есть отдача в виде растущих налоговых поступлений. Ключевой задачей на перспективу мы видим возобновление государственной поддержки геологоразведки. Это стратегическая инвестиция в будущее и дополнительный импульс для промышленного развития области", — добавил Ефимов.

До 2030 г. минприроды региона планирует провести инвентаризацию запасов общераспространенных полезных ископаемых в нераспределенном фонде. Это необходимо для уточнения объемов экономически доступных запасов и проверить, не накладывают ли ограничения на их разработку существующие обременения или запреты. Актуальные данные будут внесены в Территориальный баланс запасов по всем видам общераспространенных полезных ископаемых.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1