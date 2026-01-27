В феврале в Смышляевке планируют открыть филиал "Вкусно и точка"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В феврале в поселке Смышляевка Волжского районе планируют открыть очередной филиал сети быстрого питания "Вкусно и точка". Заведение появится в Кошелев-парке, в границах Северного шоссе и ул. Петра Монастырского. Информацию о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации сообщили в Госстройнадзоре.

Фото: Госстройнадзор Самарской области