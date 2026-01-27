В феврале в Смышляевке планируют открыть филиал "Вкусно и точка"

В феврале в поселке Смышляевка Волжского районе планируют открыть очередной филиал сети быстрого питания "Вкусно и точка". Заведение появится в Кошелев-парке, в границах Северного шоссе и ул. Петра Монастырского. Информацию о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации сообщили в Госстройнадзоре.
"В четверг, 22 января, государственная инспекция строительного надзора Самарской области выдала заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации "Предприятие общественного питания быстрого обслуживания вдоль ул. Северное шоссе", расположенного в пос. Смышляевка Волжского района", — отмечается в сообщении пресс-службы Госстройнадзора.
Отмечается, что площадь нового объекта сети общественного питания "Вкусно и точка" составит 412,4 кв метра, площадь застройки — 480 "квадратов".
Представители сети подтвердили "Волга Ньюс" скорое открытие, добавив, что филиал должен был открыться в январе, но, вероятно, начнет работать с февраля. Более точной даты открытия на момент публикации получить не удалось.
