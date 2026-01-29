16+
Строительство Строительство и недвижимость

Суд отказал "Спектр-Строю" по делу о точечной застройке около школы №168 в Самаре

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ООО "СЗ "Спектр-Строй" Дениса Вахрамова не смогло оспорить отказ регионального минстроя в выдаче разрешения на строительство высотки рядом со школой №168 на пр. Юных Пионеров в Самаре. 27 января Арбитражный суд Самарской области оставил заявление компании без удовлетворения.

Фото: pkk.rosreestr.ru

Напомним, речь идет об участке в 3 тыс. кв. м, расположенном в квадрате улиц Металлистов, Ставропольской, Каховской и пр. Юных Пионеров. Сейчас участок занят автостоянкой, но в начале 2023 г. стало известно о планах совладельца АСК "Спектр недвижимости" Олега Вахрамова (Денис Вахрамов, вероятно, является его сыном) построить здесь жилую высотку.

В феврале 2023 г. прошли общественные обсуждения - застройщик просил разрешить снизить число парковочных мест до 0,5 на квартиру. Местные жители активно выступали против строительства. Однако голосов "за" оказалось больше - 307 против 209. 

При этом власти Самары по итогам слушаний опубликовали постановление об отказе в отклонении от разрешенных параметров строительства. Причинами отказа стали отрицательные голоса членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа Самара, а также расположение участка в территориальной зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки).

СЗ "Спектр-Строй" после этого обратился в минстрой за разрешением на строительство, однако 27 февраля 2025 г. получил отказ. В марте застройщик подал в арбитраж иск, в котором оспаривал действия министерства.

