В Самаре прошел финальный этап первого регионального форума для школьников "Профильный стартап: вызовы-2030"

28 и 29 января в Институте развития образования Самарской области проходил финальный этап регионального форума для школьников "Профильный стартап: вызовы-2030".

Главная цель форума - помочь старшеклассникам определиться с будущей профессией. Для этого они разбирали реальные задачи и экономические вызовы, представляли свои идеи и формулировали решения.

В первый день участниками мероприятия стали ребята, которые обучаются в инженерных и IT-классах, во второй день соревновались будущие педагоги, медики и аграрии. Уникальной особенностью форума стал состав экспертной комиссии финального этапа. В него вошли исключительно представители реального сектора экономики и представители вузов, что пощволило участникам получить опыт профессиональных проб, а также рекомендации по проектам от опытных практиков и представителей целевого направления.

"Наши ученики в процессе обучения видят картину мира глазами своих педагогов. Порой представления учителей о бизнес-сфере, об актуальных вопросах отрасли оторваны от реальности. Пригласив сегодня представителей реального сектора, настоящих практиков, мы можем получить ценные практические установки для детей, - рассказала Екатерина Косарева, заведующий кафедрой педагогики и психологии регионального Института развития образования, глава оргкомитета форума. - Мы надеемся, что после мероприятия ученики получат ценные идеи, которые станут импульсом более важным, чем сам диплом, который получат победители. Поэтому в программе мероприятия предусмотрено время для общения. То есть эксперты не только выставляют оценки каждому проекту, но и имеют возможность обсудить с детьми детали, указать, в чем их мысль здравая, а где слабость проекта, в каком направлении можно было бы его развивать, совершенствовать".

В качестве эксперта и члена жюри в секции "IT-стартап" участвовал заместитель директора "Цифрового региона" Максим Карсаков. По форме выступления учащихся были максимально приближены к формату инвестиционной сессии. Каждый член жюри располагал бюджетом в размере 100 тысяч старткоинов (специально придуманные игровые деньги). Отсмотрев пять проектов финалистов, каждый эксперт распределил деньги по своему усмотрению. Максим Карсаков, отсмотрев проекты пяти лучших команд из IT-классов, высоко оценил идеи ребят, направленные на развитие ключевых отраслей экономики Самарской области.

"Школьники, которых мы сегодня прослушали, по уровню подготовки проектов не уступают многим студенческим командам, которые, например, можно было видеть на конкурсе "Финтех", - проинформировал заместитель директора "Цифрового региона". - Среди проектов были такие, которые действительно можно реализовать в обозримой перспективе. Некоторые - коммерческие, но была и очень хорошая идея образовательного кейса, связанная с подготовкой школьников к ОГ. То есть ребята нашли какую-то "боль" и неплохо продумали, как на нее ответить. Причем идеи фактически были уже реализованы. По ОГ ребята пришли с готовой программой, которая в одной школе у них внедрена и работает. Это очень здорово!"

Участники мероприятия согласились, что форум - хорошая возможность обменяться опытом, поддержать инициативы молодежи и заинтересовать ребят в том числе IT-профессиями.