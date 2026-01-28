16+
Общество

"Разводила на миллионы": в программе "Малахов" обсудили ситуацию с самарским бизнес-тренером Эллой Прудниковой

МОСКВА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В программе "Малахов" на телеканале "Россия 1" обсудили ситуацию, развернувшуюся вокруг скандальной самарской бизнес-вуман Эллы Прудниковой. Женщину обвиняют в том, что она превратила самарский тренинг-центр "Гармония" в подобие секты, а клиентам внушала необходимость брать миллионные кредиты и отдавать деньги ей. В студии у Андрея Малахова собрались люди, пострадавшие от действий Эллы Прудниковой, а также сектоведы, адвокаты и психологи.

Начался репортаж с "презентации" тренинг-центра "Гармония", где над сознанием учеников устанавливался полный контроль, при этом людям давались унизительные задания (мыть туалеты, стирать белье в автобусе), мужчин переодевали в парики и заставляли ходить на каблуках. Перечисленное оказалось лишь вершиной айсберга: как оказалось, у своих "прихожан" Элла Прудникова выманивала крупные суммы денег.

По словам ведущего Андрея Малахова, ее схема обогащения на десятки миллионов рублей могла существовать долгое время, однако ситуация изменилась, когда в тренинг-центр пришла жена участника СВО Олега Рубцова, Алена. Мужчина, находясь в зоне боевых действий, записал видеоролик с призывом о помощи.

"Моя супруга стала жертвой целой группы во главе с Эллой Прудниковой. Очень прошу вмешаться в ситуацию", - призвал он к помощи общественность.

На призыв откликнулся самарский журналист Виталий Папилкин. Он пояснил, что и сам какое-то время провел "за лентой" в качестве военкора, а после возвращения с фронта ему в телеграм-канале начали писать военные с различными проблемами.

"Одним из обратившихся оказался Олег Рубцов. Он просил помочь супруге, которая отправилась к Элле на курсы личностного роста", - прокомментировал Виталий.

Итогом похода Алены Рубцовой на курсы стали оформление кредита на 2 млн рублей и последующая передача денег госпоже Прудниковой. Пострадала также приятельница Алены, оформив кредит на аналогичную сумму. Вскоре стало известно и о других пострадавших от действий бизнес-тренера. Однако в их случае речь шла о более крупных суммах - 14 млн, 17 млн рублей и т.п.

"Я удивился, что девушка в Самаре продала квартиру и отдала Прудниковой 14 млн рублей. Я и сам пробовал разговаривать с Эллой, но контакт не получился - она заняла позицию, что ее шантажируют", - рассказал Виталий Папилкин.

Впрочем, несмотря на несколько резонансных случаев, уголовное дело до сих пор не заведено. Андрей Малахов выдвинул версию, что это связано с некими покровителями Прудниковой, "крышующими" ее бизнес.

Во время эфира на большой экран выводилось несколько видеонарезок, где Прудникова рассуждает о пользе тренингов личностного роста. Эксперты при этом отметили, что женщина производит впечатление "патологического лжеца", а между слов дает установку отделиться от семьи, родных и близких.

"Все подобные тренинги строятся на обесценивании и возвеличивании, используются эмоциональные качели", - сделали вывод приглашенные психологи.

В случае с Аленой и ее подругой средства были запрошены под открытие ресторана "Волга и вино".

"С Эллой мы знакомы с 2022 года, меня в центр позвала подруга, с которой мы вместе проходили программу. Потом меня позвали "капитанить", а через какое-то время программа развалилась. Все это время меня, так скажем, держали на коротком поводке - то поддержать приехать, то что-то по хозяйству помочь сделать, - сообщила сама Алена Рубцова в студии. - Потом Элла попросила меня взять кредит, пообещав вернуть деньги через два-три месяца. Сумму не вернула, но какое-то время вносила по одному проценту, по 20 тысяч в месяц. Около полугода платили вовремя, затем начались просрочки, а вскоре платежи и вовсе прекратились".

Алена оказалась не единственной, кто "вложился" в сомнительный ресторан. По словам приглашенного гостя Алишера Утаева, под влияние Прудниковой подпала и его жена Рамиля.

"Все началось осенью 2024 года, когда моя жена пошла в тренинг-центр "Гармония". В какой-то момент она начала меня уговаривать, чтобы я пошел тоже. Зимой 2025 года Элла всем заявляла, что открывает ресторан, все почти готово. При этом там совсем не было мебели, освещения, санузла. Когда я приехал к ней в офис, она стала просить сумму от 2 млн до 8 миллионов. Тогда я не знал, что жена уже отдала 900 тыс. рублей. При этом ресторан был оформлен на третьего человека. Тот взял кредит на 10 млн рублей, еще у знакомых занял более 2 млн рублей. В этот "золотой" ресторан несколько человек вложили от 2 млн до 10 млн рублей", - пояснил участник программы "Малахов".

Вера Попова - очередная пострадавшая от действий Эллы Прудниковой - заявила, что та должна ей 14 млн рублей. Женщина продала квартиру, но, пока подыскивала новое жилье, Прудникова попросила одолжить средства под свои "бизнес-проекты".

Интересно, что почти никто из жертв не обращался в полицию, веря, что бизнес-тренер все-таки вернет долг.

Во время передачи стало известно, что все многомиллионные переводы, которые жертвы оформляли Прудниковой, шли через ее мать. Сама же она на "вырученные" средства приобретала коттеджи, квартиры и автомобили.

"Есть основания полагать, что мать прекрасно осведомлена о действиях дочери. Кроме того, Элла все купленное, включая коттедж, оформляла на мать. Все это похоже на ОПГ с многоуровневой системой", - поделились предположениями пострадавшие.

Как уточнил Андрей Малахов, на момент съемок получить видеокомментарий от самой Прудниковой не удалось. Однако женщина составила письменное обращение, которое вывели на большой экран:

"Отдавать мне денежные средства обманным путем я никого не принуждала, ни на тренингах, ни вне тренингов. Займы были процентными, и проценты по ним выплачивались, никаких мошеннических действий я не совершала. В СМИ публикуется информация о "сотнях миллионов рублей", и "десятках пострадавших", это не соответствует действительности. Мои денежные обязательства надлежащим образом оформлены и с тренингами никак не связаны. Сейчас имеется одно судебное решение о взыскании с меня денежных средств по распискам в отношении одного истца. В данный момент это решение обжалуется, потому что содержит некорректную сумму. С тренингом этот судебный процесс никак не связан. Этот человек действительно проходил тренинг, но это было в 2020 году, а все финансовые взаимодействия с ним начались существенно позже. Кроме него, никто с исками о взыскании с меня средств не обращался. Претензий в отношении программы тренингов центра "Гармония" от клиентов, посещавших тренинги, мне не поступало. За все это время никто из них не жаловался на программу и не предъявлял претензий. Об этом я узнаю из СМИ спустя несколько лет после того, как люди закончили тренинг", - отмечается в письме.

С ответом Прудниковой пришедшие на программу пострадавшие не согласились. Поддержку им продолжат оказывать сотрудники программы "Малахов", а также депутат Государственной думы РФ VIII созыва от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева.

