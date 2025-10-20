Прокуратура начала проверку в самарском колледже из-за сообщения об антисанитарии

В Самаре прокуратура начала проверку из-за сообщения об антисанитарных условиях в образовательном учреждении на ул. Дзержинского, 31.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в корпусе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна царит антисанитария. "В столовой полная антисанитария, трупы грызунов, полчище тараканов. Администрация колледжа замалчивает об условиях и быстро подчищает все перед проверками руками студентов", — указывал очевидец.