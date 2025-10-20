Прокуратура начала проверку в самарском колледже из-за сообщения об антисанитарии

В Самаре прокуратура начала проверку из-за сообщения об антисанитарных условиях в образовательном учреждении на ул. Дзержинского, 31.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в корпусе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна царит антисанитария. "В столовой полная антисанитария, трупы грызунов, полчище тараканов. Администрация колледжа замалчивает об условиях и быстро подчищает все перед проверками руками студентов", — указывал очевидец.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу