Образование Общество

Прокуратура начала проверку в самарском колледже из-за сообщения об антисанитарии

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре прокуратура начала проверку из-за сообщения об антисанитарных условиях в образовательном учреждении на ул. Дзержинского, 31.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в корпусе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна царит антисанитария. "В столовой полная антисанитария, трупы грызунов, полчище тараканов. Администрация колледжа замалчивает об условиях и быстро подчищает все перед проверками руками студентов", — указывал очевидец.

