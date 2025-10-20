На Авито выставлен на продажу эксклюзив — автомобиль технического сопровождения команды "КАМАЗ-мастер"

На Авито Спецтехника в продаже появился уникальный грузовик КАМАЗ-635050, который на протяжении почти двух десятилетий сопровождал команду "КАМАЗ-мастер" на крупнейших международных ралли-рейдах. Этот автомобиль технического сопровождения использовался как мобильный штаб, транспортная и инженерная база легендарного коллектива, внесшего огромный вклад в историю российского и мирового автоспорта.
КАМАЗ-635050 принимал участие во всех соревнованиях команды с 2007 по 2025 год, включая 15 ралли "Дакар", 13 ралли "Шелковый путь" и все этапы чемпионата России по ралли-рейдам. За это время автомобиль стал неотъемлемой частью инфраструктуры команды, обеспечивая поддержку гоночных грузовиков на самых сложных участках маршрутов — от южноамериканских пустынь до бездорожья Евразии.
Машина служила мобильным штабом команды "КАМАЗ-мастер" с 2012 по 2023 год. Внутри этого автомобиля принимались ключевые решения и велась координация гонок, что делает его по-настоящему историческим экземпляром.
КАМАЗ-635050 оснащен двигателем Cummins QSZ 13 мощностью 635 л. с., способен развивать высокие тяговые показатели и выдерживать экстремальные нагрузки, характерные для ралли-марафонов. Этот автомобиль технического сопровождения построен на удлиненной базе с полным приводом, усиленной рамой и повышенной грузоподъемностью, что позволяло перевозить оборудование и запчасти для боевых экипажей.
16 октября легендарный грузовик стал частью бренд зоны "КАМАЗ-мастер" на IV отраслевой конференции "Дело Спецтехники". Конференция прошла в Москве и объединила ключевых игроков отрасли: представителей государственных органов, бизнес-заказчиков, поставщиков спецтехники и экспертов рынка. Гости мероприятия смогли увидеть этот автомобиль с уникальной историей не только снаружи, но и оценить его устройство внутри.
Продажа такого автомобиля на открытом рынке — редчайший случай. Для коллекционеров и поклонников автоспорта это ценный артефакт, связанный с легендой "КАМАЗ-мастера" и историей российских побед на "Дакаре". Появление этого лота на Авито подчеркивает, что платформа объединяет не только повседневные сделки, но и уникальные предложения, имеющие культурную значимость.
