Как купить первую машину и не прогадать

Советы экспертов Авито Авто по покупке первого авто на вторичном рынке.

Приобретение первой машины — ответственное событие. Важно выбрать надежную, удобную и соответствующую потребностям модель, уложившись в запланированный бюджет. Чтобы покупка оказалась удачной, нужно заранее продумать основные аспекты: начиная от личных предпочтений и заканчивая юридическими тонкостями заключения сделки. Руководитель по развитию опыта частных пользователей Авито Авто Анастасия Докучаева поделилась рекомендациями, как грамотно подойти к выбору своего первого автомобиля, особенно если речь идет о вариантах с пробегом.

Оцените ваши нужды

Перед началом поиска определитесь, какие именно задачи вы планируете решать с помощью автомобиля. От целей зависит подбор подходящих технических характеристик. Например, для ежедневной езды по городским улицам оптимальны небольшие автомобили: они просты в управлении, удобны на узких дорогах и парковках, плюс отличаются умеренным расходом топлива. В случае регулярных длительных переездов предпочтительны транспортные средства с комфортным салоном, хорошей шумоизоляцией и функцией круиз-контроля. Тем, кто часто отправляется на природу или предпочитает активный отдых, подойдут полноприводные внедорожники и кроссоверы с высоким дорожным просветом, обеспечивающие уверенное передвижение вне асфальтированных дорог.

Не менее значимо и число будущих пассажиров. Один-два человека комфортно разместятся даже в небольшом трехдверном хэтчбеке, тогда как семьям с детьми важнее наличие просторного салона и вместительного багажника. Важно помнить, что кузов типа SUV не обязательно обеспечивает максимальный объем грузового отсека, а многие седаны приятно удивляют своей практичностью и свободным пространством внутри. Следовательно, лучше ориентироваться на реальные характеристики конкретных моделей, нежели полагаться исключительно на классификацию автомобиля.

Определите размер бюджета

Согласно исследованию Авито Авто от 2025 года, около трех четвертей российских автовладельцев начинали свою водительскую карьеру именно с подержанных автомобилей. Почти половине опрошенных (41%) приобретение обошлось менее чем в 300 тыс. руб., каждому четвертому потребовалось от 300 до 700 тыс. руб., 13% сумели уложиться примерно в миллион рублей, и лишь небольшая доля (18%) тратила значительно больше.

При планировании покупки своего первого авто стоит помнить, что кроме основной стоимости необходимо предусмотреть дополнительные затраты, такие как: оформление необходимых документов, обязательное страхование ОСАГО; покупка сезонных шин, первичное техобслуживание после покупки, включая смену масла, фильтров, свечей зажигания и прочих комплектующих.

Желательно отдать предпочтение проверенным популярным маркам, поскольку такие автомобили проще ремонтировать, а также легче найти запасные части и мастеров. Рискованно покупать редкие марки, старые или сильно изношенные машины — это может повлечь неожиданные затраты. Лучше всего ориентироваться на авто не старше десяти лет и с небольшим пробегом (до 150 тыс. км).

Среди наиболее популярных вариантов с пробегом на Авито Авто во втором квартале 2025 года были следующие модели:

отечественная продукция концерна АВТОВАЗ: Priora, Granta, Vesta — бюджетные и легко ремонтируемые благодаря простоте конструкции и доступности запчастей;

корейские хиты Hyundai Solaris и Kia Rio — надежны и представлены широким ассортиментом предложений;

легендарная российская "Нива" (LADA 4×4), знаменитая своей проходимостью и доступной стоимостью ремонта;

классика японского автопрома — Toyota Camry — известна долговечностью и высоким уровнем комфорта;

Ford Focus — сочетает хорошую управляемость и комфортабельный салон.

Эти автомобили популярны среди водителей благодаря высокой технической изученности, удобству в обслуживании и приемлемым эксплуатационным характеристикам, что идеально подходит для начинающих владельцев.

Помощь от знающих автомобилистов

При наличии среди знакомых опытных автовладельцев полезно привлечь их как на стадии поиска предложений, так и непосредственно при встрече с продавцами. Такая поддержка широко практикуется — многие водители охотно участвуют в выборе транспортного средства. Данные сервиса "Авито Авто", к примеру, говорят о том, что треть опрошенных покупали свою первую машину совместно с членами семьи, четверть руководствовалась мнением партнера, еще 22% доверились рекомендациям друзей.

Но даже если такого помощника рядом нет, беспокоиться не стоит. Более 20% опрошенных освоили всю необходимую информацию и приняли решение самостоятельно. Сегодня выбор авто стал доступнее благодаря возможности обращаться к профессионалам. Так, специалисты сервиса Авито Селект готовы совершенно бесплатно найти подходящие модели исходя из бюджета и потребностей клиента. Подобные услуги приобретают популярность: спрос на подбор автомобилей и диагностику перед покупкой вырос согласно последним исследованиям Авито Услуг на 18%. Особенно ценно такое предложение новичкам — оно поможет выбрать действительно подходящий автомобиль.

Проверяем биографию авто

Тщательная проверка прошлого автомобиля позволяет минимизировать риск покупки проблемного транспорта. Получив максимум сведений ещё на стадии выбора объявлений, можно значительно сократить временные затраты на бесполезные осмотры машин.

Необходимо заранее выяснить пробег машины и факт отсутствия его изменения. Участие авто в ДТП, тип полученных повреждений и уровень качества последующего ремонта. Сведения о наличии ограничений, аресте, залоговых обязательствах либо неоплаченных штрафах. Не помешает также выяснить, использовался ли автомобиль в коммерческой деятельности, например, в такси.

Чтобы получить исчерпывающую картину, рекомендуем воспользоваться специализированными онлайн-сервисами проверки истории транспортных средств. К примеру, сервис Автотека от Авито Авто формирует детальные отчёты, содержащие полную информацию о разных аспектах жизни конкретного автомобиля — начиная с первых километров эксплуатации. База данных сервиса — крупнейшая в стране и содержит эксклюзивные закрытые источники информации, которые отсутствуют на общедоступных ресурсах. Помимо основных параметров, в отчёте указаны: количество и тип собственников, регионы регистрации, данные об обслуживании, прохождении техосмотров, история объявлений, изменение цены, пробега и описания авто, хронология эксплуатации автомобиля с датами ключевых событий: от первой регистрации — со всеми ДТП, техосмотрами, сменами владельцев — до размещения текущего объявления.

Особенностью отчётов является интеграция рекомендаций искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует предоставленную информацию и даёт советы покупателю: автомобили с идеальным состоянием и отсутствием рисков рекомендованы к срочному осмотру, а модели с недостатками требуют консультации профессионала. Такой подход удобен людям, не имеющим опыта анализа технических аспектов.

Кроме того, оценить реальную рыночную цену понравившегося автомобиля поможет инструмент Авито Оценка. Сравнивая текущие предложения и совершенные сделки аналогичных моделей, искусственный интеллект определяет ориентировочную стоимость автомобиля.

Использование онлайн-отчётов существенно экономит время и повышает шансы приобрести подходящий автомобиль по адекватной стоимости.

Осмотр и техническое обследование

Получив подробную информацию из отчёта, можно переходить непосредственно к осмотру и диагностике выбранной машины. Желательно привлечь опытного специалиста либо провести проверку в независимом автосервисе. Однако многое возможно увидеть самому.

Обратите особое внимание на следующие моменты.

Царапины и мелкие повреждения на кузове приемлемы для подержанного автомобиля, однако расхождения оттенков окраски, большие зазоры между деталями, неплотное закрытие дверей и крышки багажника свидетельствуют о серьёзных ДТП ранее. Важно убедиться, что лобовое стекло целое — трещины могут стать препятствием для постановки на учёт.

Затем осмотрите пространство под автомобилем и под капотом: мокрые пятна и подтеки могут указывать на утечку масла, тормозной жидкости или антифриза. Запустите двигатель — он должен заводиться с первого раза и работать ровно, без посторонних стуков или перебоев.

Глубина рисунка протектора на шинах должна составлять минимум 1,6 мм летом и 4 мм зимой согласно правилам дорожного движения. Менее глубокий протектор потребует замены покрышек и даст повод торговаться с владельцем. Равномерный износ резины важен — неровный износ бывает признаком нарушений геометрии кузова.

Убедитесь в работоспособности электроники салона: освещение, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, стеклоподъёмники, приборная панель. Дополнительно проверьте функционирование фар и осветительных приборов: ближнего/дальнего света, указателей поворотов, габаритов и задних фонарей.

Большую часть этих параметров можно проверить ещё до осмотра в сервисе Автотека. Вы получите полный обзор истории автомобиля, включая аварийные случаи, реальные показания одометра, число владельцев и прочие ключевые показатели. Благодаря этому можно исключить подозрительные экземпляры и уделить внимание лишь перспективным вариантам.

Оформление документов

Выбрав подходящий автомобиль, важно грамотно провести процедуру оформления сделки. Составляется договор купли-продажи (ДКП), который не обязательно заверять нотариально. Его можно подготовить самостоятельно либо использовать типовую форму из сети Интернет. Подписывают документ три раза: один экземпляр остается у продавца, другой у покупателя, третий передается в ГИБДД. В договоре указывается следующая информация:

Личные данные участников сделки: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация;

Подробности о транспортном средстве: производитель, модель, идентификационный номер (VIN), данные из технического паспорта (ПТС);

Сумма сделки, записанная цифрами и прописью (рекомендуется указывать реальную стоимость, а не сниженную версию);

Дата и место составления договора;

Способ расчета между участниками сделки (например, наличная передача денежных средств, банковский перевод) и порядок передачи автомобиля покупателю;

Подписи обоих сторон.

Также полезно дополнительно зафиксировать передачу денежных средств через письменную расписку и подписать акт приема-передачи машины, подтверждающий переход права собственности, зафиксировав текущее техническое состояние автомобиля и отсутствие взаимных претензий после завершения сделки. Особенно актуально такое решение, когда сделка проводится поэтапно с внесением задатка. Обе стороны сохраняют копии указанных документов.

После оформления договора бывший собственник передаёт покупателю технический паспорт автомобиля (ПТС), регистрационное удостоверение (СТС) и комплект ключей. Новому владельцу предоставляется десять дней на регистрацию приобретенного транспорта в ГИБДД. Если используется электронная версия ПТС, смена владельца регистрируется автоматически в информационной системе. В случае бумажного варианта записи вносятся вручную, и эти изменения потребуется предъявить сотрудникам ГИБДД во время постановки автомобиля на учет.

Приобретение первой машины кажется сложной задачей, однако внимательность, продуманность бюджета, тщательная проверка прошлого автомобиля, проведение диагностики и правильное оформление всех бумаг помогут избежать неприятностей и превратить первую машину в надежного помощника в повседневных делах.