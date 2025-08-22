Авито представил самую востребованную спецтехнику для строительных работ

В августе в России отмечается День строителя. По случаю этого праздника аналитики платформы Авито Спецтехника провели специальное исследование. Они изучили поведение пользователей за апрель — июль 2025 года и составили список самых популярных моделей в ключевых категориях строительной техники. Рассказываем, какая спецтехника привлекает наибольший интерес россиян и для чего она используется.

1. Самосвал КАМАЗ 65115

Доля в интересе на платформе: 5,6% среди всех моделей самосвалов.

Классика отечественного автопрома и один из самых востребованных самосвалов в стране. Выпускается Камским автомобильным заводом (КАМАЗ, Набережные Челны) с 1999 года.

Модель существует в нескольких модификациях: объем кузова может достигать 11,2 куб. м, грузоподъемность — 15 тонн. Внутри — двигатели производства КАМАЗ мощностью 260 или 300 л. с.

Используется для перевозки сыпучих и навальных грузов: от песка, щебня и строительного мусора до зерна и минеральных удобрений. Востребован в строительстве, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, ремонте и обслуживании дорог.

2. Автокран КАМАЗ MTA-160

Доля в интересе на платформе: 10,2% среди всех моделей автокранов.

Российский автокран на базе КАМАЗ. Модель широко известна как отечественная техника конца 80‑х — начала 90‑х годов. Один из самых популярных автокранов для средних и тяжелых грузоподъемных работ. Используется в строительстве и монтажных работах для подъема конструкций, инженерных систем, оборудования и материалов.

Кран оборудован телескопической стрелой. Грузоподъемность — до 21 тонны.

3. Бортовой грузовик КАМАЗ 65117

Доля в интересе на платформе: 3,5% среди всех моделей бортовых грузовиков.

Универсальный крупнотоннажный бортовой грузовик. Выпускается КАМАЗом с 2004 года. Используется для перевозки стройматериалов, крупногабаритных грузов, оборудования. Используется в логистике, строительстве, агробизнесе, коммунальных и ремонтных службах.

4. Погрузчик МКСМ-800

Доля в интересе на платформе: 2,1% среди всех моделей погрузчиков.

Универсальный мини-погрузчик с бортовым поворотом. Выпускается ОАО "Курганмашзавод". Завоевал популярность благодаря своей надежности и компактности. Грузоподъемность — 800 кг, объем ковша — 0,46 куб. м. Оснащен двигателем мощностью 44 л. с.

Используется для погрузки сыпучих материалов, уборки снега и мусора, перевозки поддонов.

5. Автобетоносмеситель КАМАЗ 6520

Доля в интересе на платформе: 7,4% среди всех моделей автобетоносмесителей.

Автобетоносмеситель на базе крупнотоннажного грузового автомобиля КАМАЗ 6520. Используется в строительстве, дорожных работах, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Предназначен для транспортировки и подачи готовой бетонной смеси на стройплощадки и крупные инфраструктурные объекты. Оснащается автономным приводом замеса и системой обогрева бака.

6. Бульдозер Shantui SD16

Доля в интересе на платформе: 7,7% среди всех моделей бульдозеров.

Производится китайской компанией Shantui, входит в серию средних гусеничных бульдозеров. Оснащается двигателем мощностью 180 л. с. Емкость лезвия — 3.5/4.8 куб. м. Считается бюджетной и надежной альтернативой западным маркам.

Используется в строительстве, дорожных и земляных работах: для планировки, расчистки площадок, подготовки грунта под фундамент. Машина оснащена прямым отвалом с возможностью наклона для увеличения режущей силы и подходит для различных условий работы, включая глину, мерзлую и песчаную почву.

7. Дорожный каток SDLG RS8140

Доля в интересе на платформе: 2,9% среди всех моделей катков.

Производится китайской компанией SDLG (Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.). Оснащается двигателем мощностью 125 л. с. Рабочая ширина катка — 2,13 м.

Применяется для уплотнения грунтов, щебня и асфальта при строительстве дорог и благоустройстве территорий. Барабан имеет вибрационный режим с высокой эффективностью уплотнения.

8. Буровая установка ЗИЛ УРБ-2А2

Доля в интересе на платформе: 13,8% среди всех моделей буровых установок.

Российская буровая установка на базе шасси ЗИЛ-131. Оснащена мачтой с гидроподъемником, насосами и системой циркуляции раствора. Глубина бурения — до 300 м, диаметр — до 190 мм. Мощность двигателя до 230 л. с.

Предназначена для бурения структурно‑поисковых и геофизических скважин, а также шнекового бурения. Широко применяется в геологоразведке (нефть, газ, породы), гидрогеологических изысканиях, бурении водозаборных и взрывных скважин.

9. Экскаваторы JCB

Доля в интересе на платформе: 14,8% среди всех марок экскаваторов.

J.C. Bamford Excavators Limited (JCB) — британский производитель строительной техники, основанный в 1945 году.

Компания в том числе выпускает компактные, средние и тяжелые гусеничные и колесные экскаваторы, а также экскаваторы-погрузчики. Особую популярность имеют мини‑модели (1,8−4 т) для ограниченных пространств, крупные машины (10−20 т) — для коммерческих и инфраструктурных проектов. Экскаваторы используются в строительстве, ландшафтных работах, коммунальном секторе и сельском хозяйстве.