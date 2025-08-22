16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито представил самую востребованную спецтехнику для строительных работ Авито оценил динамику продаж автомобильных запчастей в Самаре ВСК: Москва и Краснодар стали лидерами по числу ДТП с грузовиками В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов ВСК: россияне после 40 не берегут себя

Транспорт Транспорт и связь

Авито представил самую востребованную спецтехнику для строительных работ

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В августе в России отмечается День строителя. По случаю этого праздника аналитики платформы Авито Спецтехника провели специальное исследование. Они изучили поведение пользователей за апрель — июль 2025 года и составили список самых популярных моделей в ключевых категориях строительной техники. Рассказываем, какая спецтехника привлекает наибольший интерес россиян и для чего она используется.

1. Самосвал КАМАЗ 65115

Доля в интересе на платформе: 5,6% среди всех моделей самосвалов.

Классика отечественного автопрома и один из самых востребованных самосвалов в стране. Выпускается Камским автомобильным заводом (КАМАЗ, Набережные Челны) с 1999 года.

Модель существует в нескольких модификациях: объем кузова может достигать 11,2 куб. м, грузоподъемность — 15 тонн. Внутри — двигатели производства КАМАЗ мощностью 260 или 300 л. с.

Используется для перевозки сыпучих и навальных грузов: от песка, щебня и строительного мусора до зерна и минеральных удобрений. Востребован в строительстве, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, ремонте и обслуживании дорог.

2. Автокран КАМАЗ MTA-160

Доля в интересе на платформе: 10,2% среди всех моделей автокранов.

Российский автокран на базе КАМАЗ. Модель широко известна как отечественная техника конца 80‑х — начала 90‑х годов. Один из самых популярных автокранов для средних и тяжелых грузоподъемных работ. Используется в строительстве и монтажных работах для подъема конструкций, инженерных систем, оборудования и материалов.

Кран оборудован телескопической стрелой. Грузоподъемность — до 21 тонны.

3. Бортовой грузовик КАМАЗ 65117

Доля в интересе на платформе: 3,5% среди всех моделей бортовых грузовиков.

Универсальный крупнотоннажный бортовой грузовик. Выпускается КАМАЗом с 2004 года. Используется для перевозки стройматериалов, крупногабаритных грузов, оборудования. Используется в логистике, строительстве, агробизнесе, коммунальных и ремонтных службах.

4. Погрузчик МКСМ-800

Доля в интересе на платформе: 2,1% среди всех моделей погрузчиков.

Универсальный мини-погрузчик с бортовым поворотом. Выпускается ОАО "Курганмашзавод". Завоевал популярность благодаря своей надежности и компактности. Грузоподъемность — 800 кг, объем ковша — 0,46 куб. м. Оснащен двигателем мощностью 44 л. с.

Используется для погрузки сыпучих материалов, уборки снега и мусора, перевозки поддонов.

5. Автобетоносмеситель КАМАЗ 6520

Доля в интересе на платформе: 7,4% среди всех моделей автобетоносмесителей.

Автобетоносмеситель на базе крупнотоннажного грузового автомобиля КАМАЗ 6520. Используется в строительстве, дорожных работах, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Предназначен для транспортировки и подачи готовой бетонной смеси на стройплощадки и крупные инфраструктурные объекты. Оснащается автономным приводом замеса и системой обогрева бака.

6. Бульдозер Shantui SD16

Доля в интересе на платформе: 7,7% среди всех моделей бульдозеров.

Производится китайской компанией Shantui, входит в серию средних гусеничных бульдозеров. Оснащается двигателем мощностью 180 л. с. Емкость лезвия — 3.5/4.8 куб. м. Считается бюджетной и надежной альтернативой западным маркам.

Используется в строительстве, дорожных и земляных работах: для планировки, расчистки площадок, подготовки грунта под фундамент. Машина оснащена прямым отвалом с возможностью наклона для увеличения режущей силы и подходит для различных условий работы, включая глину, мерзлую и песчаную почву.

7. Дорожный каток SDLG RS8140

Доля в интересе на платформе: 2,9% среди всех моделей катков.

Производится китайской компанией SDLG (Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.). Оснащается двигателем мощностью 125 л. с. Рабочая ширина катка — 2,13 м.

Применяется для уплотнения грунтов, щебня и асфальта при строительстве дорог и благоустройстве территорий. Барабан имеет вибрационный режим с высокой эффективностью уплотнения.

8. Буровая установка ЗИЛ УРБ-2А2

Доля в интересе на платформе: 13,8% среди всех моделей буровых установок.

Российская буровая установка на базе шасси ЗИЛ-131. Оснащена мачтой с гидроподъемником, насосами и системой циркуляции раствора. Глубина бурения — до 300 м, диаметр — до 190 мм. Мощность двигателя до 230 л. с.

Предназначена для бурения структурно‑поисковых и геофизических скважин, а также шнекового бурения. Широко применяется в геологоразведке (нефть, газ, породы), гидрогеологических изысканиях, бурении водозаборных и взрывных скважин.

9. Экскаваторы JCB

Доля в интересе на платформе: 14,8% среди всех марок экскаваторов.

J.C. Bamford Excavators Limited (JCB) — британский производитель строительной техники, основанный в 1945 году.

Компания в том числе выпускает компактные, средние и тяжелые гусеничные и колесные экскаваторы, а также экскаваторы-погрузчики. Особую популярность имеют мини‑модели (1,8−4 т) для ограниченных пространств, крупные машины (10−20 т) — для коммерческих и инфраструктурных проектов. Экскаваторы используются в строительстве, ландшафтных работах, коммунальном секторе и сельском хозяйстве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31