Рост спроса на новые автомобили LADA на площадке Авито составил почти 15% за год

Авито Авто провело исследование, изучив предложение, уровень спроса и стоимость новых автомобилей марки LADA летом 2025-го, чтобы выяснить изменения показателей относительно лета 2024 года.

Согласно аналитике Авито Авто, спрос на новые машины данного бренда возрос на 14,7%, причем наибольший рост продемонстрировала Vesta Cross — плюс 34,4%. Самыми востребованными стали модели Niva Legend Bronto, Vesta и Granta.

Количество выставленных на продажу новых автомобилей увеличилось на 12,8%. Наибольшее число объявлений приходится на Granta (37,7%), далее следуют Niva Legend (11,8%) и Vesta (11,5%).

Существенный скачок числа предложений был отмечен у Largus (рост в 5,6 раз благодаря эффекту низкой начальной базы после возобновления производства весной 2024 года), Niva Legend Bronto (увеличение в 2,9 раза) и Granta Cross (прирост в 2,4 раза).

При этом средняя стоимость новой продукции LADA уменьшилась на 9,2%, составив теперь 1 220 000 рублей. Причина заключается в изменении структуры предложения: выросла доля бюджетных моделей. Минимальную цену показала LADA Granta стоимостью 1 103 500 рублей, а наиболее дорогая модель — LADA Aura за 2 799 000 рублей.