Рост спроса на новые автомобили LADA на площадке Авито составил почти 15% за год

Авито Авто провело исследование, изучив предложение, уровень спроса и стоимость новых автомобилей марки LADA летом 2025-го, чтобы выяснить изменения показателей относительно лета 2024 года.
Согласно аналитике Авито Авто, спрос на новые машины данного бренда возрос на 14,7%, причем наибольший рост продемонстрировала Vesta Cross — плюс 34,4%. Самыми востребованными стали модели Niva Legend Bronto, Vesta и Granta.
Количество выставленных на продажу новых автомобилей увеличилось на 12,8%. Наибольшее число объявлений приходится на Granta (37,7%), далее следуют Niva Legend (11,8%) и Vesta (11,5%).
Существенный скачок числа предложений был отмечен у Largus (рост в 5,6 раз благодаря эффекту низкой начальной базы после возобновления производства весной 2024 года), Niva Legend Bronto (увеличение в 2,9 раза) и Granta Cross (прирост в 2,4 раза).
При этом средняя стоимость новой продукции LADA уменьшилась на 9,2%, составив теперь 1 220 000 рублей. Причина заключается в изменении структуры предложения: выросла доля бюджетных моделей. Минимальную цену показала LADA Granta стоимостью 1 103 500 рублей, а наиболее дорогая модель — LADA Aura за 2 799 000 рублей.
Последние комментарии
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.