Транспорт Транспорт и связь

Авито Авто запустил "Мультикарточку" — новый формат поиска автомобилей по моделям

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Платформа Авито Авто представила новый инструмент, который делает поиск и выбор автомобиля заметно проще и удобнее — "Мультикарточку". Теперь пользователи могут увидеть все характеристики конкретной модели, отзывы и ценовой диапазон в одном месте, без необходимости изучать десятки объявлений.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Автолюбители все активнее используют онлайн инструменты для поиска и подбора машины: по данным Авито Авто, в 2025 году 85% потенциальных покупателей начинают поиск автомобиля онлайн, а 66% тех, кто совершил покупку, нашли машину в интернете. При этом почти три четверти респондентов (71%) выбирают автомобиль сразу среди конкретных марок, а немногим более половины (57%) точно знают желаемую модель. Каждый пятый (21%) ограничивается определенным поколением выбранного автомобиля.

Чтобы упростить процесс изучения авторынка для пользователей, технологичная платформа Авито Авто запустила новый формат поиска авто по моделям, реализованный в виде карточек, где собраны все доступные характеристики: состояние авто (новый или с пробегом), тип и объем двигателя, коробка передач, привод, комплектация и цвет. При изменении параметров система автоматически обновляет диапазон цен, помогая сравнивать варианты и выбрать оптимальный.

После настройки желаемых параметров пользователь может перейти к подходящим объявлениям или выбрать опцию "Подобрать выгодный вариант" — в этом случае менеджер Авито Авто поможет уточнить запрос и свяжет с продавцом.

"Мультикарточка" сокращает путь до автомобиля мечты и помогает пользователю на раннем этапе выбора понять, какие варианты доступны на рынке и в каком ценовом диапазоне. Раньше для этого нужно было изучить множество объявлений, теперь всё собрано в одном месте.

"Наша цель — сделать поиск и покупку автомобиля максимально удобными. Сегодня на Авито Авто размещено более миллиона предложений, и запуск "Мультикарточки" помогает покупателям быстрее найти именно ту машину, которая им нужна. Для продавцов это также плюс: их объявления становятся более заметными и релевантными для потенциальных клиентов", — отметила Елизавета Алексеенко, директор по продукту "Авто" в Авито.

Новый формат поиска доступен в Авито на всех мобильных устройствах — для всех категорий автомобилей, включая новые и с пробегом.

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

