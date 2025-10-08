В Самаре хотят сделать развязки для электросамокатов

В Самаре планируют создание комплексной инфраструктуры для безопасного и удобного использования микротранспорта. В стратегию социально-экономического развития города до 2036 года, которая сейчас проходит общественные обсуждения, включили соответствующий флагманский проект.
"В рамках проекта планируется интеграция инфраструктуры для электросамокатов, велосипедов и других видов микротранспорта в транспортную сеть города, что позволит снизить нагрузку на общественный транспорт и автомобильные дороги, уменьшить уровень выбросов вредных веществ и повысить мобильность населения. Сроки реализации: 2026–2028 годы", — говорится в стратегии.
В список ключевых мероприятий проекта включили:
- разработка концепции развития микротранспорта и муниципального регламента использования микротранспорта на территории города, включая определение мест разрешенных парковок и движения;
- создание разветвленной выделенной сети для микротранспорта, интегрированных с городской улично-дорожной сетью;
- создание "зеленых полос" для движения микротранспорта вдоль реки Волга и рекреационных зон (набережная, Загородный парк, парк Гагарина, пр. Юных пионеров, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ташкентская и др.);
- развитие внутриквартальных путей для соединения жилых районов с центром;
- создание сети парковочных станций, зарядных пунктов и аренды;
- введение "медленных зон" в местах повышенного пешеходного трафика;
- развитие сервисов проката и совместного использования;
- внедрение интеллектуальных систем мониторинга и регулирования передвижения микротранспорта;
- интеграция данных микротранспорта в городские транспортные приложения;
- обеспечение контроля за использованием средств индивидуальной защиты при аренде микротранспорта;
- проведение профилактических мероприятий совместно с ГИБДД.
Также в стратегии обозначены планы по строительству уровневых развязок и полос для средств индивидуальной мобильности на перекрестках и автомагистралях. Имеются в виду переезды через оживленные магистрали, подземные и наземные переходы.
Последние комментарии
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.