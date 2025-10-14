16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Следующая станция — Технологичная: "Ростелеком" установил умные переговорные кабины в московском метро

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Московском метрополитене заработали переговорные кабины "Ростелекома". Теперь у пассажиров есть возможность во время нахождения в метро с комфортом провести деловой звонок или решить в тишине важную задачу. Первыми локациями, где можно будет воспользоваться этим сервисом, стали станция "Комсомольская" и пересадочный узел "Нижегородская".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Кабина, которую предлагает "Ростелеком", представляет собой компактную и технологичную звукоизолированную (акустическую) конструкцию с затемненными стеклами. Функционал внутри позволяет при необходимости использовать розетку 220В, разъемы USB и Type-C. Кроме того, атмосферу в кабине можно настроить под свои параметры комфорта, выбрав опции климата и освещения.

Чтобы воспользоваться такими кабинами, нужно отсканировать QR-код на двери и пройти регистрацию. Также можно забронировать время работы в кабине через приложение RTK Sharing, доступное для скачивания в магазинах приложений.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП "Ростелекома":

"Сервис шеринга цифровых кабин уже оценили жители 12 городов-миллионников. Обычным пользователям он позволяет спокойно совершить звонки родным и друзьям или решить рабочий вопрос в людных местах. Предприниматели, занятые в малом и среднем бизнесе, могут использовать технологичные кабины как мобильные офисы. Наконец, для владельцев объектов недвижимости — это возможность увеличить трафик и повысить лояльность посетителей. Установка кабин создает привлекательную и удобную среду, которая стимулирует людей оставаться дольше и чаще возвращаться. Теперь кабины как удобное акустическое пространство для решения срочных вопросов во время ежедневных поездок стали доступны и пассажирам московского метро".

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

"В современном мире люди работают из любой точки, а не только в офисах, и нам важно следовать этой тенденции. Именно поэтому мы приступаем к тестированию акустических кабин в метро — при необходимости там можно поработать или провести телефонные переговоры в тишине. Выбираем места для кабин таким образом, чтобы они стали востребованными, но не мешали пассажирам. Если бесшумные пространства будут пользоваться популярностью, внедрим их и на других станциях. Продолжаем запускать новые удобные сервисы в городском транспорте по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина".

Цифровые кабины "Ростелекома" можно установить в любом месте, где есть необходимость в тихом закрытом пространстве для работы: в бизнес-центрах и торгово-развлекательных комплексах, в банках и сетевых многофункциональных центрах, на объектах транспортной инфраструктуры. Появление такой кабины в креативном пространстве или коворкинге поможет привлечь и удержать дополнительный трафик. Кроме того, кабина может использоваться и как дополнительная информационная поверхность: в ее внешние стены вмонтированы "Умные экраны" "Ростелекома" для трансляции изображения высокого качества.

