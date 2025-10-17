Железнодорожный обход Самары обойдется в 50 млрд рублей

Строительство вторых путей на Южном железнодорожном обходе Самары обойдется в 50 млрд рублей. Такую оценку стоимости проекта озвучил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев в рамках конференции "PRO//Движение.Поволжье", которая прошла в четверг, 16 октября, в Тольятти.

Он подчеркнул, что создание сплошных вторых путей на участке Кинель - Безенчук Южного обхода позволит перевести грузовые потоки в обход Самары, что, в свою очередь, разгрузит пути в городе и позволит увеличить количество пригородных поездов.

По словам Вячеслава Дмитриева, проектные работы начались в 2024 году.