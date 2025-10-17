В Самаре стартовал четвертый фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области"

В четверг, 17 октября, в торговом центре "Гудок" открылся четвертый маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". Мероприятие, ставшее ключевой площадкой для демонстрации потенциала региональной легкой промышленности и дизайна, проходит при поддержке правительства Самарской области.
Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.
Главная тема фестиваля — культурный код, который отражает уникальные традиции, самобытность и творческий потенциал Самарской области. Через моду, ремесла и современный дизайн участники раскрывают богатое наследие, объединяя историю, стиль и инновации.
"Фестиваль моды, как и мода в целом, — это гибкий и динамичный процесс, который отражает тренды и запросы общества. Мы, как организаторы, стремимся идти в ногу со временем. В этом году тематика культурного кода региона станет сквозной нитью фестиваля. Мы увидим отражение нашей истории, традиций, национального костюма и образа жизни в работах представленных брендов, в выставочной и лекционной программах", — говорит генеральный продюсер маркет-фестиваля, член Союза Дизайнеров России Мария Казак.
Открыли фестиваль самарские бренды — участники Московской недели моды, которые покажут свои новые коллекции. В этом году гости увидят более 50 показов с коллекциями осень-зима 2025-2026.
С приветственным словом от имени правительства Самарской области выступил заместитель министра промышленности и торговли Дамир Галиуллин. Он вручил представителям ведущих брендов фешн-индустрии региона почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области и минпромторга.
На маркет-площадке фестиваля развернулись масштабные павильоны моды, где более 100 участников представляют продукцию локальных брендов: одежду, обувь, сумки, аксессуары, украшения и изделия ручной работы. Гости могут не только познакомиться с творчеством самарских дизайнеров, но и приобрести оригинальные вещи, созданные с вниманием к деталям и уважением к традициям.
Параллельно с выставкой-продажей самарских брендов работает "Всероссийская ярмарка", представляющая выставку народных промыслов. Эта инициатива реализуется в рамках проекта Минпромторга России, направленного на поддержку ремесленников.
Важным событием стало начало сотрудничества с Международным технофорумом креативных технологий АртПром, проводимым под эгидой Министерства промышленности и торговли России.
Представители АртПрома, совместно с ведущим мировым телеканалом о моде World Fashion Channel, провели стратегическую сессию, направленную на объединение усилий искусства и промышленности для создания ярких и конкурентоспособных проектов.
Совершенствование системы поддержки регионального бизнеса — одна из задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области" способствует развитию креативных индустрий региона, повышению престижа индустрии моды и рабочих профессий, а также увеличению туристической привлекательности Самарской области.
