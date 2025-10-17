Тольяттинские школьники побывали на предприятии "Луч"

Экскурсия по ключевым производственным участкам Волжского светотехнического завода "Луч" состоялась для тольяттинских школьников в рамках проекта Единой модели профориентации "Билет в будущее". Региональным оператором проекта выступает Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП).
Школьники ознакомились с полным циклом производства светильников. Они увидели в работе современное оборудование: 3D-принтеры и SMD-станки, позволяющие создавать сложные элементы с высокой точностью. Посещение предприятия стало для учащихся настоящим погружением в мир технологий и инженерии, а также помогло сформировать представление о востребованных профессиях и карьерных перспективах на производстве.
"Экскурсии на предприятия региона — важная часть мероприятий по профессиональному выбору в рамках проекта "Билет в будущее", который включен в федеральный проект "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети", — отмечала ранее заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.
До конца осени школьников ждут новые экскурсии на ведущие предприятия региона, среди которых ООО "ТОЛЬЯТТИКАУЧУК", АО "АСТЕХ/СКК", ЗАО "Лада-Флект", ООО "ПП "ТЭКО-ФИЛЬТР", ОСФР по Самарской области и другие.
Последние комментарии
