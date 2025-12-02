Три финалиста от Самарской области вошли в шорт-лист конкурса команд вузов Общества "Знание"

27 ноября завершился отборочный этап Всероссийского конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. По результатам экспертной оценки в шорт-лист вошло 143 финалиста: это 136 вузов и филиалов из 58 регионов России, в том числе три финалиста, представляющие три учебных заведения Самарской области.
Теперь участникам предстоят очные выступления в вузах и защита проектов перед почетным жюри в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности. Проект реализуется Обществом "Знание" совместно с министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Росмолодежи.
Всего от Самарской области получено 18 заявок из 8 вузов и филиалов. На первом этапе заявки прошли проверку на соответствие Положению конкурса и получили оценку экспертного совета по количественным и качественным критериям. В шорт-лист вошли три команды региона, представляющие Поволжский государственный университет сервиса, Приволжский государственный университет путей сообщения, филиал Самарского государственного технического университета в городе Сызрань.
"Конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, который мы проводим совместно с Российским обществом "Знание" помог нам и нашему Экспертному совету увидеть и оценить результаты деятельности команд за период 2023–2025 годов. Критерии для оценки заявок команд вузов были ориентированы на выявление условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах. Этот год пилотный для нашего Конкурса, в следующем году вместе с нашим проректорским сообществом мы сделаем его еще лучше и, уверена, увидим ещё больше заявок и команд-победителей! Спасибо всем, кто принял участие в Конкурсе! Финалистам желаю удачи на очных защитах. Буду болеть за каждого! Вместе мы сможем больше!" — подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.
Всего на конкурс поступило 866 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов России. В шорт-лист попали 143 финалиста.
"Этот конкурс позволил нам в очередной раз убедиться в том, что в российских вузах сформированы профессиональные команды, которые успешно ведут системную работу по ключевым направлениям молодежной политики. Конкурсанты — опытные управленцы, которые не ограничиваются формальными проектами. Они выстраивают новые модели работы, внедряют эффективные практики, меняют среду, берут на себя ответственность. Именно такие команды становятся драйверами изменений и формируют современную инфраструктуру молодежной политики. Хочу пожелать всем участникам успеха на заключительном этапе!" — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Количество финалистов по шести основным номинациям распределилось следующим образом: 25 — в номинации "Патриотическое воспитание и единство народов России"; 25 — "Медиа и творчество"; 25 — "Добровольчество и экология"; 23 — "Профориентационная работа и работа с выпускниками"; 20 — "Спорт и туризм"; 13 — "Молодые семьи и социальная сфера".
5 участников прошли в финал специальной номинации "Просветительская деятельность" для заявок с наивысшим баллом по одноименному критерию, 7 команд стали финалистами в специальной номинации "Самая молодежная команда мечты" для команд с лучшей корпоративной культурой.
Распределение финалистов по категориям сложилось так: среди головных вузов в категории "Контингент не менее 9 000 человек" — 30; в категории "Контингент не более 8 999 и не менее 4 000 человек" — 30; в категории "Контингент не более 3 999 и не менее 100 человек" — 28. Для филиалов в категории "Контингент не более 3 999 и не менее 100 человек" — 25 финалистов, а в категории "Контингент не более 1 499 и не менее 100 человек" — 18 финалистов.
Экспертный совет оценивал практики и форматы работы участников по ключевым критериям: грантовая поддержка, использование средств, качество партнерских связей, уровень инфраструктуры, информационная активность, достижения, корпоративная культура и просветительская деятельность вуза. В состав совета вошли 117 экспертов, в том числе депутаты Государственной думы РФ Виктория Родина и Екатерина Стенякина, начальник отдела семейной политики Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Евгения Котова, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Илья Бубнов, директор департамента по работе с образовательными организациями Общества "Знание" Альбина Бикбулатова, руководитель проекта "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Артем Миронов, начальник отдела по работе с вузами Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф" Надежда Русакова и другие.
В декабре 136 лучших команд по молодежной политике и воспитательной деятельности представят свои проекты в формате очных лекций на базе крупнейших российских вузов, а также выступят перед почетным жюри с презентацией конкурсных проектов.
Подведение итогов и торжественная церемония награждения состоятся в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованном Министерством науки и высшего образования РФ. 18 декабря особыми наградами отметят 27 проектов команд в основных номинациях, а также победителей в специальных номинациях: "Просветительская деятельность" для заявок с наивысшим баллом по одноименному критерию и "Самая молодежная команда мечты" для команд с лучшей корпоративной культурой.
Конкурс команд вузов направлен на создание условий для организации и проведения мероприятий по просветительской деятельности в рамках молодежной политики и воспитательной деятельности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также на повышение качества просветительской деятельности образовательных организаций высшего образования России. Он реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
