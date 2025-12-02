Глава дептранса назвал причину пробок в Самаре

Самара занимает четвертое место по уровню автомобилизации населения в РФ, что в первую очередь и характеризует загруженность дорог. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил глава департамента транспорта Владимир Чичев.
"К самым загруженным можно отнести перекрестки ул. Авроры и Аэродромной, Московское шоссе и Авроры, Авроры и Гагарина и ряд других участков. В первую очередь это связано с высокой интенсивностью движения транспорта по пересекаемым улицам и плотными пешеходными потоками. В ряде случаев на пропускную способность негативно влияет наличие парковок в непосредственной близости от перекрестка", - рассказал Владимир Чичев.
По его словам, для решения проблемы пробок департамент проводит планомерную работу совместно с Госавтоинспекцией. В частности, на дорогах строят все больше дополнительных полос для выделения левых поворотов. В 2025-2026 годах они появятся на ул. Вольской (на пересечениях с ул. Александра Матросова, Средне-Садовой и Ново-Вокзальной).
Также департамент совместно с региональным минтрансом внедряет автоматизированную систему управления светофорами. Оборудование установят на 215 перекрестках Самары.
