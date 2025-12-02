Глава дептранса назвал причину пробок в Самаре

Самара занимает четвертое место по уровню автомобилизации населения в РФ, что в первую очередь и характеризует загруженность дорог. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил глава департамента транспорта Владимир Чичев.

Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы" Самара находится на пути развития транспортной системы. Какие проблемы предстоит преодолеть? Как продвигается модернизация общественного транспорта? Стоит ли ожидать повышения стоимости проезда? Какие развязки предлагается построить для решения проблемы пробок? Почему город решился на организацию платных парковок? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

"К самым загруженным можно отнести перекрестки ул. Авроры и Аэродромной, Московское шоссе и Авроры, Авроры и Гагарина и ряд других участков. В первую очередь это связано с высокой интенсивностью движения транспорта по пересекаемым улицам и плотными пешеходными потоками. В ряде случаев на пропускную способность негативно влияет наличие парковок в непосредственной близости от перекрестка", - рассказал Владимир Чичев.

По его словам, для решения проблемы пробок департамент проводит планомерную работу совместно с Госавтоинспекцией. В частности, на дорогах строят все больше дополнительных полос для выделения левых поворотов. В 2025-2026 годах они появятся на ул. Вольской (на пересечениях с ул. Александра Матросова, Средне-Садовой и Ново-Вокзальной).

Также департамент совместно с региональным минтрансом внедряет автоматизированную систему управления светофорами. Оборудование установят на 215 перекрестках Самары.