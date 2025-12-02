16+
Общество

В Самарской области дети с нарушениями слуха и речи получают комплексную помощь

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Более 2 тыс. детей Самарской области получили бесплатную помощь специалистов реабилитационного центра "Варрель", из них 800 — с нарушением слуха. Здесь детям с различными патологиями слуха и речи помогают адаптироваться к жизни в обществе. Именно центр "Варрель" стал первым учреждением в Самарской области, начавшим работу с детьми после кохлеарной имплантации — высокотехнологичной операции, позволяющей восстановить утерянный слух.

Фото: "Волжская коммуна"

Используя лучший отечественный и зарубежный опыт по диагностике, воспитанию, обучению и социальной адаптации детей с патологией слуха, специалисты центра разрабатывают различные направления реабилитации для наиболее полной компенсации дефекта и создания условий для гармоничного развития личности ребенка.

"Наша главная задача — становление речевого общения детей с расстройствами слуха и речи, а также реабилитация детей с нарушениями аутистического спектра", — рассказывает директор центра "Варрель" Ирина Бондарева.

Занятия построены таким образом, чтобы стимулировать ребенка с нарушением слуха к речевому общению и овладению разговорной речью. В процессе реабилитации задействованы специалисты разных направлений: сурдолог, рефлексотерапевт, психиатр, сурдопедагоги, дефектологи, педагоги дополнительного образования. Все занятия проходят в присутствии родителей.

Учитель-дефектолог Елена Белоусова отметила, что благодаря современным технологиям при определенных диагнозах слух можно скорректировать полностью. "Если ребенку провести имплантацию в возрасте до года, то он может и вовсе не нуждаться в реабилитации. Такие малыши к четырем годам часто самостоятельно догоняют в развитии сверстников. Семья выступает как равный партнер со специалистами. Мы стремимся не только помочь ребенку понимать речь других и заговорить самому, но и научиться жить в среде слышащих сверстников, стать равноправным членом общества", — рассказала Белоусова.

Занятия в центре бесплатны, они бывают групповые и индивидуальные. Задействуется как профессиональное оборудование и специализированные средства обучения, так и простые наглядные пособия, игрушки, спортивный инвентарь.

В результате грамотно проведенной реабилитации дети с нарушением слуха поют, танцуют, веселятся на праздниках со сверстниками, участвуют в фестивалях и конкурсах.

Весной этого года Мария Леванова обнаружила у своей четырехлетней дочери Миланы признаки нарушения слуха. "Мы сразу обратились к докторам, приобрели слуховые аппараты и пришли в центр "Варрель". Занятия дочери очень нравятся, они дают заметные результаты. Девочка стала больше разговаривать, освоила много новых звуков", — поделилась мать Миланы.

