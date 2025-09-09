16+
Транспорт Транспорт и связь

Россияне стали чаще покупать мототехнику, число ДТП с байкерами падает — аналитика АВТОДОМ и ВСК

9 СЕНТЯБРЯ.
В 2025 году число ДТП с участием мотоциклов было зафиксировано на относительно невысоком уровне. Регионами-лидерами по таким происшествиям стали Москва и Краснодарский край. В целом среди россиян растет спрос на китайскую мототехнику — в число наиболее востребованных брендов вошел VOGE. При этом в ДТП на мотоциклах чаще всего попадают обладатели Yamaha под знаком зодиака стрельца и рака. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК и ГК АВТОДОМ, приуроченного к окончанию мотосезона 2025 года.

Согласно опросу, проведенному ГК АВТОДОМ по предварительным итогам мотосезона в сентябре 2025 года, россияне стали чаще покупать мототехнику — на 6% больше, чем в прошлом году. Пик продаж был зафиксирован в апреле — 28% сделок за период март — сентябрь 2025. Доля женщин, управляющих мотоциклами, снизилась — с 25% в начале года до 22% по итогам 9 месяцев 2025 года.

По данным Страхового Дома ВСК, доля ДТП с участием мотоциклов в этом сезоне была зафиксирована на низком уровне — не более 0,04% дорожных аварий. Большая часть происшествий была зафиксирована в апреле и мае — по 31%. Аварийность с участием женщин-мотоциклистов продолжила снижаться — в 2023 году она составляла 14%, в 2024 году 10%, в 2025 году — 4%.

Также в ВСК выяснили, в какие дни недели мотоциклистам стоит быть особенно внимательными на дороге. 24% дорожных аварий с участием мототехники фиксируется по понедельникам, еще по 16% — по средам и в воскресенье. Кроме того, по оценкам компании, чаще всего виновниками ДТП среди обладателей мототехники становятся стрельцы и раки (по 14%). С осторожностью управлять мотоциклом стоит также девам, козерогам, львам и рыбам. Самые аккуратные мотоциклисты — весы и овны.

Лидирующую позицию в числе самых востребованных марок мотоциклов в РФ, по данным АВТОДОМ, занял KTM. На втором месте — китайский VOGE и BMW — их уже купили или планируют купить 36%, 19% и 17% опрошенных соответственно. Самым популярнымии классами мотоциклов среди россиян являются дорожные (39%), спортивные (27%) модели и круизеры (15%).

Структура аварийности с участием различных брендов авто заметно отличается. Так, по оценкам ВСК, чаще всего виновниками ДТП становятся обладатели Yamaha (28% ДТП с мотоциклами, против 22% в 2024 году), CFMOTO (17%), Honda (11%, против 18%), Kawasaki (11%, против 16%), BMW, Motoland и Triumph (по 7%).

Регионом-лидером по числу ДТП с мотоциклами по данным ВСК стали Москва и Краснодарский край — по 21% (причем в 2025 году на эти регионы приходилось 5,6% и 19% ДТП соответственно). В антирейтинг также вошли Новосибирская (11% против 7% в прошлом году) и Ростовская (7%, в прошлом году было менее 3%) области.

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

