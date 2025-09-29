16+
Транспорт Транспорт и связь

В самарском аэропорту установлена автоматическая станция поиска багажа

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Международном аэропорту "Курумоч" начала работу "Станция BAGS поиск". Эта современная разработка значительно ускоряет и упрощает процесс обработки инцидентов с зарегистрированным багажом пассажиров.

"Станция BAGS поиск" работает на основе технологий искусственного интеллекта. Она была разработана для облегчения и ускорения работы агентов службы розыска багажа в аэропортах. Теперь агенту не нужно заносить данные о невостребованном или поврежденном  багаже в систему розыска вручную.

Багаж помещается в станцию, которая идентифицирует  размеры, форму, цвет, повреждения,  информацию с бирки на багаже и автоматически формирует максимально полный и точный кейс в системе розыска багажа "BAGS поиск", а также осуществляет досылку по кейсу розыска багажа в другой аэропорт.

"BAGS поиск" разработан УК "Аэропорты Регионов" в 2022 г. для замены иностранной системы. Система по своему функционалу превосходит продукты иностранных разработчиков. Она позволяет создавать и обмениваться заявками на розыск багажа, организовывать его досылку, осуществлять ручной и автоматический поиск, рассылать уведомления и формировать отчеты. Система интегрирована с системами аэропортов, авиакомпаний и страховых компаний для ускорения выплат и информирования пассажиров.

Сервис "BAGS поиск" размещается в ЦОД на территории РФ, и является единственным на сегодняшний день сертифицированным решением для хранения и обработки персональных данных пассажиров, потерявших багаж, согласно ФЗ-152 РФ. Сервисом "BAGS поиск" в настоящее время пользуются более 75 авиакомпаний и аэропортов в четырех странах.

За инновации и высокую эффективность сервис получил признание как лучший ИТ-проект в транспортной отрасли 2022 г. и был отмечен Евразийской премией в области цифровизации транспорта.

