Самарский губернатор выступил на заседании комиссии Госсовета РФ

В понедельник, 29 сентября, в Москве состоялось расширенное заседание комиссии Государственного совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей по подготовке к Президиуму Госсовета. В нем принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В заседании участвовали Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко; помощник Президента, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин; Заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова; помощник Президента РФ Андрей Фурсенко; статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева; председатель комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин; Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова; представители других федеральных министерств и ведомств, депутаты Государственной думы РФ, главы регионов, общественные организации, эксперты. Также в заседании участвовали ветераны СВО.

Алексей Дюмин подчеркнул, что для поддержки ветеранов СВО и их родных сделано и делается многое. Но остаются вопросы — как системные, так и локальные, касающиеся отдельных категорий граждан, и их нужно оперативно решать.

"По мере возникновения проблем продолжается выработка дополнительных мер поддержки. Такая работа ведется постоянно. У регионов есть свои практики, многие из которых заслуживают внимания и тиражирования. Но уже сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше. Наш долг — в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе. Так же, как это делается по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны. Все эти вопросы обсуждаются на площадке профильной комиссии Госсовета РФ с участием представителей федеральных органов власти, регионов и экспертов. Важно, что в этой работе участвуют и сами наши герои — ветераны СВО. Вам, ребята, отдельное спасибо за ваш подвиг и ваше неравнодушие!", — сказал Секретарь Госсовета.

Игорь Бабушкин рассказал о работе комиссии по подготовке к Президиуму Госсовета.

"Мы сформулировали более 40 проектов поручений Президента, которые поступили из регионов, федеральных органов власти, фонда "Защитники Отечества", от экспертов и Администрации Президента. По результатам рассмотрения в столь представительном составе мы конкретизируем эти предложения, обсудим их с Правительством и после детальной отработки представим Главе государства", — отметил Игорь Бабушкин.

Анна Цивилева отметила, что Государственный Совет РФ выступает структурой, формирующей дорожную карту, по которой движутся все органы власти и ведомства для достижения целей, поставленных Президентом.

"За два года работы фонду удалось создать уникальную экосистему комплексной поддержки ветеранов СВО и членов их семей, в ее основе — индивидуальный подход и тесное межведомственное взаимодействие. Сегодня мы обсуждаем результаты, которых мы достигли в помощи ветеранам и членам семей участников СВО, и вопросы, которые предстоит решить в межведомственном взаимодействии. В первую очередь, это касается медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, а также трудоустройства. Для нас важно, чтобы каждый ветеран был окружен заботой и вниманием, не оставался с трудностями один на один", — сказала Анна Цивилева.

"Вместе с коллегами обсудили широкий круг вопросов. Это совершенствование механизма действующих мер поддержки, повышение межведомственного взаимодействия, разработка новых предложений, обсуждение актуальных проблем и пути их решений. Для Самарской области помощь защитникам Отечества и их близким — безусловный приоритет, — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Представил коллегам успешный опыт нашего региона в реабилитации ветеранов СВО. В частности, это протезирование и изготовление технических спецсредств. Здесь большую работу проводит Самарский государственный медицинский университет. Считаю, что наш опыт можно тиражировать на всю страну".