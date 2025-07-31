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С рассадой лучше не ездить: АвтоСпецЦентр и ВСК выявили самые опасные для дачников пригородные магистрали

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самым опасным для автомобилистов городом Подмосковья весной и летом является Балашиха. При этом наиболее аварийными магистралями Москвы стали Варшавское шоссе и Ленинградский проспект. Чаще всего при поездках за город москвичи сталкиваются с проколами шин (минимум 63% происшествий), на втором месте — проблемы, вызванные некачественным топливом. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК, ГК АвтоСпецЦентр и ГК АВТОДОМ, приуроченного к предварительным итогам дачного сезона 2025 года.

По оценкам Страхового Дома ВСК, самыми аварийными "вылетными" магистралями в дачный сезон в 2025 году стали:

1. Варшавское шоссе (15%)

2. Ленинградский проспект (14,5%)

3. Дмитровское шоссе (9%)

4. Волгоградский проспект (7%)

5. Каширское шоссе и Шоссе Энтузиастов (по 5,6%)

Самые безопасные трассы для поездок за город — Рублевское шоссе (0,1%), Щелковское шоссе (0,4%), проспект Маршала Жукова (1,8%), Севастопольский проспект (1,9%), Рязанский проспект (2,6%), Можайское, Алтуфьевское, Ярославское шоссе и Липецкая улица (по 2,7%).

При этом в антирейтинг наиболее аварийных городов Подмосковья вошли: Балашиха (6,4% ДТП в Подмосковье), Красногорск (5,7%), Одинцово и Подольск (по 5,5%), Химки (5,4%), Люберцы (4,9%), Мытищи (4,6%). Реже всего ДТП фиксируются в Клину (0,7%), Коломне (0,8%), Дзержинском, Котельниках, Орехово-Зуево и Долгопрудном (по 0,9%).

Чаще всего попадают в ДТП обладатели автомобилей Kia (9,2%), Hyundai (8,6%), LADA (5,6%), Toyota (3,5%), Ford (3,3%) Volkswagen (3%).

Согласно опросу, проведенному ГК АвтоСпецЦентр и ГК АВТОДОМ, самыми частыми поломками авто во время поездок на дачу являются:

  • проколы шин (63%) и проблемы с подвеской (амортизаторами, пружинами, сайлентблоками и рулевыми тягами) (13%), которые чаще всего связаны с ездой по обочине
  • поломки элементов двигателя из-за некачественного топлива (16%) (из них в 24% аналогичных случаев причиной становится заправка бензином некачественного состава — 92 вместо 98 и т. д.) или из-за перегрева двигателя
  • поломка амортизаторов из-за перегрузки автомобиля (9%)
  • появление трещин и сколов на стеклах (7%) и кузове (6%)

В Страховом Доме ВСК рекомендуют в вечернее время отправляться в загородную поездку не раньше 20:00 — именно в это время начинает снижаться число дорожных аварий. Их пик приходится на 16:00 и 12:00 часов.

Специалисты ГК АвтоСпецЦентр и ГК АВТОДОМ советуют также придерживаться простых профилактических мер перед поездкой на дачу. Например, проверить уровень технических жидкостей и давления в шинах. Также стоит избегать езды по обочинам, так как помимо проколов колес опасны и наезды на ямы, которые приводят к нарушению симметрии колес (сход-развал), поломкам систем рулевого управления. Также не стоит брать в дорогу слишком много вещей. Лучше проверить максимальную допустимую для вашего авто нагрузку — она, как правило, указана в специальном стикере на двери со стороны водителя.

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