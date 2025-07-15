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Транспорт Транспорт и связь

На инфраструктуру для трамваев и троллейбусов в Самаре требуется 27 млрд рублей

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На модернизацию инфраструктуры городского электрического транспорта в Самаре необходимо 27,13 млрд рублей. Такие данные во вторник, 15 июля, на заседании областного правительства были представлены первым заместителем главы города Юлией Ашурковой.

Фото: Волга Ньюс

По данным мэрии, трамвайные пути изношены на 50%. "Крайне катастрофическая степень изношенности. Новые трамваи ходят по старым, полуразрушенным путям с риском поломок", - отметила Ашуркова. 

Председатель правительства Михаил Смирнов заверил, что средства на обновление трамвайных путей будут выделяться с федеральной помощью, а также будет привлекаться внебюджетное финансирование.

"Из средств бюджета трамвайное хозяйство в порядок не привести. Мы это прекрасно понимаем. И отказываться от такого очень востребованного жителями вида транспорта сейчас уже не можем", - добавил он.

Напомним, в конце июня мэр Самары Иван Носков заявлял, что в ремонте нуждается порядка 130 км из 166 км однопутного рельсового пути. 

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

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