На инфраструктуру для трамваев и троллейбусов в Самаре требуется 27 млрд рублей

На модернизацию инфраструктуры городского электрического транспорта в Самаре необходимо 27,13 млрд рублей. Такие данные во вторник, 15 июля, на заседании областного правительства были представлены первым заместителем главы города Юлией Ашурковой.

По данным мэрии, трамвайные пути изношены на 50%. "Крайне катастрофическая степень изношенности. Новые трамваи ходят по старым, полуразрушенным путям с риском поломок", - отметила Ашуркова.

Председатель правительства Михаил Смирнов заверил, что средства на обновление трамвайных путей будут выделяться с федеральной помощью, а также будет привлекаться внебюджетное финансирование.

"Из средств бюджета трамвайное хозяйство в порядок не привести. Мы это прекрасно понимаем. И отказываться от такого очень востребованного жителями вида транспорта сейчас уже не можем", - добавил он.

Напомним, в конце июня мэр Самары Иван Носков заявлял, что в ремонте нуждается порядка 130 км из 166 км однопутного рельсового пути.