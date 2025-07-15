На инфраструктуру для трамваев и троллейбусов в Самаре требуется 27 млрд рублей

На модернизацию инфраструктуры городского электрического транспорта в Самаре необходимо 27,13 млрд рублей. Такие данные во вторник, 15 июля, на заседании областного правительства были представлены первым заместителем главы города Юлией Ашурковой.
По данным мэрии, трамвайные пути изношены на 50%. "Крайне катастрофическая степень изношенности. Новые трамваи ходят по старым, полуразрушенным путям с риском поломок", - отметила Ашуркова.
Председатель правительства Михаил Смирнов заверил, что средства на обновление трамвайных путей будут выделяться с федеральной помощью, а также будет привлекаться внебюджетное финансирование.
"Из средств бюджета трамвайное хозяйство в порядок не привести. Мы это прекрасно понимаем. И отказываться от такого очень востребованного жителями вида транспорта сейчас уже не можем", - добавил он.
Напомним, в конце июня мэр Самары Иван Носков заявлял, что в ремонте нуждается порядка 130 км из 166 км однопутного рельсового пути.
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Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.