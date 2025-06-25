В Самаре обсудили развитие общественного электротранспорта и его инфраструктуры

24 июня заместитель министра транспорта Российской Федерации Виктор Тимофеев, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов и заместитель главы Самары Михаил Малыхин с рабочим визитом посетили МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Самары.
В рамках визита обсудили планы обновления подвижного состава трамваев и транспортной инфраструктуры, в том числе при поддержке федеральных программ и нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"С 2026 г. в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта", являющегося частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни", будут расширены меры поддержки. Города смогут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку модернизации своих транспортных систем, включая приобретение нового электротранспорта и обновление соответствующей инфраструктуры. В Самаре уже запущена программа обновления парка трамваев, новая мера позволит ее значительно расширить", — отметил заместитель министра транспорта Российской Федерации Виктор Тимофеев.
В 2024 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал развитие транспортной системы региона одной из ключевых задач. Он запустил масштабную программу по обновлению парка трамваев в Самаре и модернизации инфраструктуры городского электрического транспорта — путей, сетевого оборудования, тягловых подстанций. Благодаря средствам областного бюджета, выделенным на реализацию программы, в 2025 г. в Самару поступило и уже поставлено на маршруты 40 трамваев "Львенок", 3 трехсекционных трамвая "Витязь М". Еще до конца 2026 года в Самару поступит 31 новый трамвайный вагон.
Как отметил глава города Самара Иван Носков, одна из основных задач на ближайшие несколько лет — сделать городской общественный транспорт комфортным и безопасным для всех пассажиров, в том числе для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Помимо обновления парка муниципального общественного транспорта, прорабатываем вопрос поддержки Самары в части реконструкции трамвайных путей, в том числе в рамках федеральных программ. Поддержка министерства транспорта России — реальная возможность комплексно подойти к решению этого вопроса. Всего в городе в ремонте нуждаются порядка 130 км из 166 км однопутного рельсового пути. Объемы более чем значительные. В текущем году при поддержке областного Правительства отремонтируем 6 переездов-перекрестков с трамвайными путями", — отметил глава Самары Иван Носков.
В прошлом году МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Самары за счет собственных средств выполнило капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ново-Садовой, от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной, с заменой более 3 км рельсов, а также шпал и устройством ливнево-дренажной системы.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.