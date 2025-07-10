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Авито Авто: предложение на новые авто в Самаре за год выросло в 1,5 раза

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 июля 2025 года Авито Авто провел в Самаре бизнес-бранч для дилеров новых автомобилей. На мероприятии участники обсудили ситуацию на рынке, эксперты Авито Авто рассказали, как в регионе меняется интерес к новым машинам и предложение на них, а также как цифровизация сказывается на коммуникации продавцов и покупателей.

По данным Авито Авто, с июня 2024 года по июнь 2025 года существенно выросло число объявлений о продаже новых автомобилей — на 49%. Во втором квартале этого года на Авито Авто чаще всего продавали новые авто марок LADA (28,3%), HAVAL (15,3%), Chery (9,5%), Changan (8%) и Geely (6,6%). Больше всего объявлений о продаже пришлось на модели LADA Granta (11,5%), HAVAL Jolion (4,5%), LADA Granta Cross (3,9%), OMODA C5 (3,3%) и Changan UNI-S (3,2%).

Средняя цена новых машин, объявления о продаже которых были опубликованы на платформе, в сравнении со второй кварталом 2024 года снизилась на 1% и составила 2 771 010 рублей. Наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подешевели авто марок GAC (на 34,5%) и Chery (на 5,8%). Chery Tiggo 4 Pro потеряла в цене 13,2%. Также заметно подешевели OMODA S5 (на 9,4%), Chery Tiggo 7 Pro Max (на 7,8%) и LADA Granta Cross (на 4,7%).

По сравнению с первым кварталом этого года заметнее всего подешевели автомобили марок Solaris (-10,6%), Kia (-9,1%), Jetour (-3,3%) и LADA (-2,4%). Снизилась цена и на ряд моделей. Так, Solaris KRS потерял в цене 7,4%, Chery Tiggo 7 Pro Max — 5%, а другая модель того же бренда Tiggo 4–3,8%. Geely Monjaro подешевел на 2,7%.

Одновременно с этим вырос и интерес к новым ТС на платформе Авито Авто: количество звонков и чатов увеличилось на 84%, целевых чатов — в 3,8 раза. В апреле–июне 2025 года пользователи платформы больше всего интересовались новыми автомобилями марок LADA (22,2%), Changan (13,6%), Chery (8,1%), Geely (6,8%) и HAVAL (5,7%). Среди моделей наиболее востребованными оказались LADA Granta (9%), Changan CS35 Plus (3,7%), OMODA C5 (3,7%), Changan UNI-S (3,6%) и LADA Vesta (3,4%).

Пользователи платформы все чаще предпочитают общение в чатах: их доля в июне 2025 года увеличилась на 28% по сравнению с первым летним месяцем прошлого года. Дилеры тоже активно используют этот канал взаимодействия: доля отвеченных чатов в регионе превысила 97%. Средняя конверсия из чата в продажу составляет 5%, что делает этот инструмент одним из самых эффективных для автодилеров.

Однако время реакции пока оставляет желать лучшего: в течение часа отвечают лишь на 71% запросов в чатах. Примечательно, что доля отвеченных чатов по сравнению с прошлым годом выросла, однако скорость ответа снизилась: в июне 2024 года более чем на 82% запросов в чатах реагировали менее чем за час.

"Мы видим, что самарские дилеры все активнее используют цифровые инструменты для продвижения новых автомобилей, а эффективность рассылок скидок и спецпредложений достаточно высока. Например, у одного из дилеров в регионе конверсия отправленных скидок в чаты составила почти 30%, а доля контактов из чатов — более 8%. Наш опыт показывает: конверсия таких рассылок остается стабильно высокой при использовании авторассылок — нового функционала платформы, который автоматизирует процесс отправки предложений: они реализуются в рамках заданного бюджета и периода действия без необходимости ручной настройки", — рассказал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

Гид потребителя

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

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То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

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Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

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