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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн совместно с China Telecom обеспечат работу сервисов и интернета в китайских автомобилях в России и странах СНГ

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) и китайская телекоммуникационная компания China Telecom подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого операторы займутся цифровизацией автомобилей из Китая. Партнерство охватит крупнейших автопроизводителей, включая Changan, Avatr, Xpeng и другие. Компании сфокусируются на разработке сервисов для подключенных автомобилей: мультимедиа, телематика и автономная связь. Результатом должен стать, в частности, доступ к онлайн-сервисам непосредственно с водительского кресла.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Рынок транспорта — крупнейший сегмент рынка корпоративного "интернета вещей" в России. Его условно можно разделить на следующие направления:

  • мониторинг грузов
  • управление корпоративными автопарками (Fleet Management, "управление автопарком")
  • Х-шеринг (X-sharing, общее название различных видов совместного потребления автосервисов)
  • подключенные автомобили (Connected Car, "подключенный автомобиль")

Проект, реализуемый "Билайн бизнес" совместно с China Telecom, относится к направлению Connected Car. Подключенный автомобиль на этапе производства оснащается SIM-картой, которая после активации в соответствии с установленными требованиями позволяет взаимодействовать с приложениями, передавать информацию (данные о давлении в шинах, температуре в салоне и прочее) и обновлять программное обеспечение через интернет — без визита в сервис. Также владельцы авто смогут управлять рядом функций через мобильное приложение: пользоваться онлайн-навигацией, слушать музыку, общаться в соцсетях и играть в игры.

Господин Ма Гуани, генеральный директор China Telecom в РФ:

"China Telecom уделяет первостепенное внимание своим клиентам, особенно китайским автопроизводителям, которые активно расширяют свое присутствие на новых рынках. Именно поэтому партнерство с компанией Билайн имеет для нас особое значение. Мы высоко ценим профессиональный опыт оператора в работе с российскими автопроизводителями и развитую платформу управления SIM-картами, которая позволяет контролировать и управлять устройствами при помощи функций искусственного интеллекта. Также вопросы безопасности играют важную роль и здесь важно отметить возможность Билайна организовывать изолированные сети с организацией физического стыка и маршрутизацией трафика через выделенный APN. Эти возможности позволяют нам эффективно отвечать на постоянно растущие запросы китайских автопроизводителей".

Александр Хомутинников, директор по развитию продуктов "интернета вещей" и оператора фискальных данных Билайна:

"После 2022 года рынок автомобилей РФ претерпел изменения: появляется больше интеллектуальных моделей, преимущественно китайских, которые на текущий момент не имеют собственных производств на территории России. Глобальная цель Билайна — добиться того, чтобы каждая машина, попадающая на территорию России, уже имела SIM-карту и профиль оператора для получения онлайн-сервисов. В рамках этого проекта операторы договорились о тесной интеграции между внутренними системами компаний для возможности предоставления удобного сервиса китайским автопроизводителям, чтобы выход на новый рынок для них был максимально удобным и бесшовным, с полным соблюдением требований российского законодательства".

Илья Вантеев, директор по работе с национальными и международными операторами Билайна:

"Подписание договора является важным первым шагом для развития нового направления сотрудничества между China Telecom и Билайн. Данное взаимодействие добавит новые возможности и усилит уже сформировавшееся взаимовыгодное партнерство между нашими компаниями".

Билайн является одним из лидеров в сфере Connected Car в России и накопил значительный опыт в области цифровых решений для автомобилей: с 2019 года SIM-карты оператора устанавливались в модели Renault, с 2020 года — в Nissan и Infinity, КАМАЗ, АвтоВАЗ.

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