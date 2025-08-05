КбшЖД запустит кольцевой маршрут Самара - Тольятти - Сызрань - Самара в 2030 году

Куйбышевская железная дорога планирует запустить кольцевой маршрут Самара - Тольятти - Сызрань - Самара в 2030 году. Такая информация была озвучена во вторник, 5 августа, на стратегической сессии "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года".

Первым этапом создания кольцевого движения станет восстановление прямого маршрута Тольятти - Сызрань (отменен с 2009 г.), который начнет функционировать летом 2026 г. в ежедневном режиме.

Напомним, о планах по созданию такого маршрута в январе этого года сообщал начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев. Сроки реализации проекта тогда не назывались.

из презентации Алексея Ситникова

На стратегической сессии 5 августа заместитель начальника Куйбышевской железной дороги - начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников представил презентацию с проектами на ближайшие годы. Помимо кольцевого маршрута в ней также раскрываются планы продления "Ласточки" на маршруте Тольятти - Самара - Новокуйбышевск до Сызрани по выходным дням (в 2026 г.), организация маршрутов Похвистнево - Самара - Сызрань (2027 г.) и Похвистнево - Самара - Тольятти (2029).