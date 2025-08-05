КбшЖД запустит кольцевой маршрут Самара - Тольятти - Сызрань - Самара в 2030 году

Куйбышевская железная дорога планирует запустить кольцевой маршрут Самара - Тольятти - Сызрань - Самара в 2030 году. Такая информация была озвучена во вторник, 5 августа, на стратегической сессии "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года".
Первым этапом создания кольцевого движения станет восстановление прямого маршрута Тольятти - Сызрань (отменен с 2009 г.), который начнет функционировать летом 2026 г. в ежедневном режиме.
Напомним, о планах по созданию такого маршрута в январе этого года сообщал начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев. Сроки реализации проекта тогда не назывались.
На стратегической сессии 5 августа заместитель начальника Куйбышевской железной дороги - начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников представил презентацию с проектами на ближайшие годы. Помимо кольцевого маршрута в ней также раскрываются планы продления "Ласточки" на маршруте Тольятти - Самара - Новокуйбышевск до Сызрани по выходным дням (в 2026 г.), организация маршрутов Похвистнево - Самара - Сызрань (2027 г.) и Похвистнево - Самара - Тольятти (2029).
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.