Транспорт Транспорт и связь

Владельцы Jetour, Voyah и Zeekr реже всех попадают в ДТП — аналитика ВСК по китайским маркам

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Около 8% ДТП по ОСАГО в 2025 году пришлось на автомобили китайских брендов — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Несмотря на рост востребованности таких марок, их доля в общей структуре аварийности сохраняется на низком уровне. Опаснее всего на дорогах обладатели Chery, а реже других в дорожные аварии попадают владельцы Jetour и электрических моделей — Voyah и Zeekr.

По данным Страхового Дома ВСК, чаще всего виновниками ДТП среди обладателей китайских марок автомобилей становились владельцы Chery (20%), Haval (18%) и Geely (13%). Реже среди авто популярных китайских брендов в дорожные аварии попадают Jetour (2%), JAC (4%), OMODA (4,4%). Также в число наименее аварийных авто входят электрические модели — Voyah (0,3%) и Zeekr (0,1%).

Несмотря на то что мужчины остаются лидерами по аварийности, среди обладателей китайских марок их доля наименее высокая — 74% (81% происшествий в целом по РФ по всем маркам авто). Число женщин-виновниц ДТП в сегменте китайских авто составляет 26%.

В антирейтинг регионов по ДТП с участием китайских автомобилей вошли:

  • Москва — 29%;
  • Краснодарский край — 7,6%;
  • Санкт-Петербург — 3,9%
  • Татарстан — 2,5%
  • Ростовская область — 2,6%
  • Новосибирская область — 2,4%

Более 34% ДТП с участием китайских автомобилей происходит по вине авто корпоративных автопарков (такси, каршеринга и пр.).

