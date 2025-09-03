Владельцы Jetour, Voyah и Zeekr реже всех попадают в ДТП — аналитика ВСК по китайским маркам

Около 8% ДТП по ОСАГО в 2025 году пришлось на автомобили китайских брендов — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Несмотря на рост востребованности таких марок, их доля в общей структуре аварийности сохраняется на низком уровне. Опаснее всего на дорогах обладатели Chery, а реже других в дорожные аварии попадают владельцы Jetour и электрических моделей — Voyah и Zeekr.

По данным Страхового Дома ВСК, чаще всего виновниками ДТП среди обладателей китайских марок автомобилей становились владельцы Chery (20%), Haval (18%) и Geely (13%). Реже среди авто популярных китайских брендов в дорожные аварии попадают Jetour (2%), JAC (4%), OMODA (4,4%). Также в число наименее аварийных авто входят электрические модели — Voyah (0,3%) и Zeekr (0,1%).

Несмотря на то что мужчины остаются лидерами по аварийности, среди обладателей китайских марок их доля наименее высокая — 74% (81% происшествий в целом по РФ по всем маркам авто). Число женщин-виновниц ДТП в сегменте китайских авто составляет 26%.

В антирейтинг регионов по ДТП с участием китайских автомобилей вошли:

Москва — 29%;

Краснодарский край — 7,6%;

Санкт-Петербург — 3,9%

Татарстан — 2,5%

Ростовская область — 2,6%

Новосибирская область — 2,4%

Более 34% ДТП с участием китайских автомобилей происходит по вине авто корпоративных автопарков (такси, каршеринга и пр.).