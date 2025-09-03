Владельцы Jetour, Voyah и Zeekr реже всех попадают в ДТП — аналитика ВСК по китайским маркам

Около 8% ДТП по ОСАГО в 2025 году пришлось на автомобили китайских брендов — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Несмотря на рост востребованности таких марок, их доля в общей структуре аварийности сохраняется на низком уровне. Опаснее всего на дорогах обладатели Chery, а реже других в дорожные аварии попадают владельцы Jetour и электрических моделей — Voyah и Zeekr.
По данным Страхового Дома ВСК, чаще всего виновниками ДТП среди обладателей китайских марок автомобилей становились владельцы Chery (20%), Haval (18%) и Geely (13%). Реже среди авто популярных китайских брендов в дорожные аварии попадают Jetour (2%), JAC (4%), OMODA (4,4%). Также в число наименее аварийных авто входят электрические модели — Voyah (0,3%) и Zeekr (0,1%).
Несмотря на то что мужчины остаются лидерами по аварийности, среди обладателей китайских марок их доля наименее высокая — 74% (81% происшествий в целом по РФ по всем маркам авто). Число женщин-виновниц ДТП в сегменте китайских авто составляет 26%.
В антирейтинг регионов по ДТП с участием китайских автомобилей вошли:
- Москва — 29%;
- Краснодарский край — 7,6%;
- Санкт-Петербург — 3,9%
- Татарстан — 2,5%
- Ростовская область — 2,6%
- Новосибирская область — 2,4%
Более 34% ДТП с участием китайских автомобилей происходит по вине авто корпоративных автопарков (такси, каршеринга и пр.).
Последние комментарии
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.