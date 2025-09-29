Из-за буллинга в школе пос. Усть-Кинельский возбудили уголовное дело

В Кинельском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за травли ребенка в школе. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, местная жительница рассказала в интернете о том, что над ее сыном-семиклассником уже три года открыто издеваются одноклассники. Ребенка унижают и избивают. Также, по словам женщины, ни сотрудники школы, ну другие родители никак не пытаются препятствовать обидчикам мальчика. При этом школа в поселке всего одна, поэтому перевести ребенка у другое учебное заведение местная жительница не может.

По поручению руководителя СУ СК РФ по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность").