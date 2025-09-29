Межрайонная Кинельская прокуратура начала проверку из-за буллинга в школе пос. Усть-Кинельский.

Местная жительница рассказала в интернете о том, что над ее сыном-семиклассником уже три года открыто издеваются одноклассники. Ребенка унижают и избивают. Также, по словам женщины, ни сотрудники школы, ну другие родители никак не пытаются препятствовать обидчикам мальчика. При этом школа в поселке всего одна, поэтому перевести ребенка у другое учебное заведение местная жительница не может.

После появления информации в соцсетях прокуратура проверит работу администрации школы и деятельность органов и учреждений системы профилактики.

Также по факту случившегося организована доследственная проверка.