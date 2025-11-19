В Самаре будут судить насильника, напавшего на 17-летнюю девушку

В Самаре отправили в суд уголовное дело 30-летнего жителя соседнего региона, обвиняемого в насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, 29 июля 2025 г. около заброшенных домов в Кировском районе преступник встретил незнакомую 17-летнюю девушку. Угрожая, он завел жертву в заброшенный дом и совершил "насильственные действия сексуального характера", а затем отпустил и поджег здание, чтобы скрыть следы преступления.
Девушка убежала, рассказала обо всем родителям и правоохранителям. При этом она не смогла разглядеть и запомнить подозреваемого, так как он завязал на голове майку и спрятал лицо.
В течение суток полицейские обошли более 100 торговых точек, так как у насильника был с собой алкоголь. В итоге выйти на след преступника все же удалось. Подозреваемым оказался мужчина из соседнего региона. Он приехал в Самару для лечения от наркозависимости. Задержали его в клинике. На допросе подозреваемый признал вину.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли